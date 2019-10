Podría huelga de GM afectar a Juárez

El paro técnico de General Motors en México proveniente a su vez de la huelga en Estados Unidos, podría afectar a esta frontera.

Pedro Chavira, presidente de Índex Juárez, comentó que aunque hasta el momento no tiene información de empresas perjudicadas en la localidad, no se descarta la posibilidad de que las haya.

Agregó que en la ciudad de Chihuahua ya tienen problemas por esta situación y podrían resultar afectados hasta 3 mil 500 trabajadores.

Asientos, vidrios, tableros eléctricos, limpiaparabrisas, sistemas de aire acondicionado, tuberías, tapas de motor, balastros, compresores, filtros, radiadores, luces exteriores, conexiones de cables de batería, bombas de gasolina, bocinas, sistemas de frenos, sistemas hidráulicos para volantes, motores para ventanas, arneses, computadoras del motor, son algunos de los artículos automotrices que se fabrican en Juárez por empresas de manufactura.

Aquí se encuentran los mayores fabricantes de autopartes del mundo, entre los que destacan Aptiv, Electrocomponentes, Lear, Robert Bosch, Cummins, Siemens, Valeo, Strattec, Continental, entre otras empresas.

General Motors en México suspendió a 6 mil trabajadores de su fábrica en Silao, Guanajuato, que entró en paro técnico ante la falta de componentes por la huelga que lleva ya dos semanas en las plantas de la armadora en Estados Unidos.

Con esta medida suspendió actividades casi un tercio de los 19 mil empleados de GM en México.

La armadora tiene otros tres complejos de manufactura: en Ramos Arizpe, San Luis Potosí y Toluca, y un Centro Regional de Ingeniería, además de oficinas centrales en la Ciudad de México que hasta ahora no reportan afectaciones por la huelga en EU.

La compañía indicó que la duración del paro dependerá de que lleguen las piezas para reactivar las tres líneas de producción que están detenidas y afectaron la fabricación de sus modelos Chevrolet Silverado, Chevrolet Cheyenne y GMC Sierra.



