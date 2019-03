Podría fondo ayudar a Pemex: HR Ratings

El Fondo de Estabilización de Ingresos Presupuestarios (FEIP), actualmente con recursos por 279.8 mil millones de pesos, podría ser utilizado como un instrumento para remediar una situación complicada en la cual el sector público requiera de recursos adicionales, como es el caso de Petróleos Mexicanos (Pemex), consideró HR Ratings.

La calificadora mexicana refirió que comentarios recientes por parte de funcionarios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) indican que la Administración del Presidente Andrés Manuel López Obrador está planeando, en una operación virtualmente sin precedentes, utilizar recursos provenientes del FEIP.

En un análisis, señaló que este Fondo puede ser entendido como un mecanismo que salvaguarda para el nivel de gasto presupuestado, en caso de que los ingresos no lleguen al nivel aprobado en la Ley de Ingresos de la Federación (LIF).

Este puede ser por un sesgo optimista en la LIF o por una economía más débil que lo esperado; en el último caso, se puede considerar el FEIP como un instrumento contracíclico, añadió.

Sin embargo, en el contexto actual, el FEIP podría ser utilizado como un instrumento para remediar una situación complicada en la cual el sector público requiere de recursos adicionales, como es el caso de Pemex, pero habrá que ver si esta última requiere cambios en las reglas o en la ley, sostuvo.

En cuanto a su efecto sobre los balances financieros y la deuda del sector público federal, HR Ratings estimó que las consecuencias directas para el sector presupuestario son nulas si se decide gastar los recursos adicionales, o reduce su deuda si se decide no gastar, sino ahorrarlos.

Por otro lado, la liberación de los recursos del FEIP sí afecta a los Requerimientos Financieros del Sector Público (RFSP), y por ende, al Saldo Histórico, que es la métrica de deuda neta más amplia del sector público federal, la cual incorpora los activos del FEIP.

No obstante, señaló, el efecto sobre estos dos es nulo en el caso de que el gobierno federal decidiera no gastar los recursos sino, por ejemplo, usarlos para reducir la deuda de Pemex, caso en el cual el efecto sería aumentar la deuda no presupuestaria dentro del Saldo Histórico y reducir la deuda presupuestaria.

HR Ratings aseguró que estará al pendiente de la evolución de este importante tema para las finanzas públicas, para reportar su interpretación de la misma.