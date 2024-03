Plantean reducir impuestos a mujeres en México

Ciudad de México.- Para incentivar la participación de las mujeres en la economía, México puede reducir impuestos y dar incentivos a las empresas que las promuevan en cargos de alto rango, recomendó Harbeen Arora, presidenta global del Foro Económico de las Mujeres (WEF, por sus siglas en inglés).

"(Debe) recrear y hacer sistemas de impuestos innovadores que tomen en cuenta lo que hacen ellas, por ejemplo, reducirlos en las mujeres que pagan la educación de sus hijos", afirmó en entrevista.

También puede ofrecer incentivos a compañías que contraten 50 por ciento mujeres en puestos de alto rango, dijo.

El WEF Iberoamérica ayudaría a crear esquemas para materializar estas propuestas, propuso.

"Es algo que podría incentivar la economía y ayudar a enfrentar los retos que tienen las mujeres", manifestó.

El WEF es una cumbre internacional enfocada en la promoción del empoderamiento económico de las mujeres.

Arora, también presidenta mundial del G100 Mujeres Líderes y una de las mujeres más relevantes a nivel global, resaltó que las mujeres enfrentan muchos retos, pero uno de los más grandes es combinar el cuidado de la familia con la vida laboral.

"Es lo que llamamos el 'castigo de la maternidad', porque por ser madre y apoyar en casa, muchas dejan pasar oportunidades de promociones, como crecer en empresas, en puestos de liderazgo, y eso es un problema muy grande", lamentó.

Para aminorar el impacto de este reto, enfatizó, existen otras medidas, como la de MasterCard, que con políticas de paternidad busca dar más tiempo a los hombres para que también cuiden a los hijos en una determinada etapa.

"Es ejemplo de una acción muy concreta para mejorar este reto", apuntó.

Para Arora, todas estas medidas son necesarias para sumar a más mujeres a la economía.

Recalcó que el que las mujeres no puedan sumarse al mercado laboral formal es un problema afecta al país pues no pareciera que no cuenta su trabajo.

"Es muy importante destacar y ayudar a resaltar que no es problema sólo de mujeres, es un problema de todos", afirmó.

En los últimos 10 años, el mundo ha visto a las mujeres "despertar", enfrentar y buscar soluciones a diversos retos, agregó.

"Esto se puede ver, por ejemplo, en que hay gran posibilidad de que México tenga su primera presidenta, que será la primera presidenta de Norteamérica, algo que es sumamente importante y habla de todo lo que hemos logrado en los últimos 10 años", manifestó.

En los siguientes 10 años, Arora vislumbra un proceso de "aceleración" donde las mujeres seguirán buscando soluciones para los retos que aún las limitan.