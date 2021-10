Plantean eliminar paquete de sanciones contra no registrados en el SAT

Ciudad de México— La Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados prevé eliminar del paquete fiscal las sanciones contra mayores de edad que no se registren ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT), según el proyecto de dictamen de Miscelánea Fiscal 2022 a votarse mañana.

De acuerdo con la propuesta, la comisión presidida por el diputado del Partido Verde, Luis Armando Melgar, planea modificar la reforma al artículo 27 planteada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

La propuesta considera la obligación de los jóvenes mayores de 18 años de edad de inscribirse ante el Registro Federal de Contribuyentes aun cuando no realicen actividades económicas, y establecía sanciones por incumplir con ese deber.

La medida ha sido calificada por la Oposición como un acto de "terrorismo fiscal" por parte de la SHCP.

El proyecto de dictamen de la Comisión de Hacienda mantiene la obligación de inscripción, pero establece que quedarán inscritos como "personas físicas sin actividad económica".

"Las personas físicas mayores de edad deberán solicitar su inscripción al Registro Federal de Contribuyentes. Tratándose de personas físicas sin actividades económicas, dicha inscripción se realizará bajo el rubro 'Inscripción de personas físicas sin actividad económica', conforme al Reglamento de este Código, por lo que no adquirirán la obligación de presentar declaraciones o pagar contribuciones", se lee en el dictamen.

Además, elimina la posibilidad de que a quienes incumplan con el registro se les apliquen sanciones.

"Para los efectos de lo previsto en el artículo 27, Apartado A, párrafo quinto del Código Fiscal de la Federación, la inscripción al Registro Federal de Contribuyentes de personas físicas mayores de edad que no realicen alguna actividad económica se entenderá que no genera obligaciones fiscales hasta en tanto se incorporen a alguna actividad económica, por lo que no dará lugar a la aplicación de sanciones", se agrega.