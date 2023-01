Plantean crear alianza para impulsar la vivienda social

Ciudad de México.- Este año es urgente que se genere una alianza que ayude a darle un impulso a la vivienda de interés social, que se ha visto fuertemente afectada por la falta de oferta de producto, consideró Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI).

Ignacio Lacunza Magaña, nuevo presidente de la Asociación, destacó que se necesita la intervención del Gobierno y la iniciativa privada para poder absorber la demanda que hay en este segmento de vivienda.

"Los desarrolladores han detenido proyectos porque el precio de la tierra es alto. Tenemos que crear un binomio perfecto para que el consumidor final, la ciudadanía, pueda ejercer los créditos que tienen ante instituciones como Infonavit, Fovissste, entre otros", dijo.

Destacó que la AMPI ya ha tenido reuniones con la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi), la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), el Infonavit, entre otros organismos, para ver cuál es la factibilidad en la disponibilidad de tierra en algunos estados para edificar casas en el segmento social.

"Tenemos que intervenir entre gobiernos estatales y municipales porque, en todos los estados, las zonas urbanas están saturadas; no hay superficies de 4 a 5 hectáreas para meter vivienda de interés social, y si las hay, están fuera de la mancha urbana", refirió.

Lacunza Magaña indicó que eso genera a su vez problemas de conectividad y de servicios, por lo que enfatizó que es necesario hacer equipo.

Consideró que por este motivo el Infonavit ha batallado para colocar los créditos, aún cuando hay gran base de trabajadores para ejercerlos.

"La caída en la colocación de créditos no se debe a que el Instituto no esté ofreciendo alternativas y nuevos productos para que los trabajadores usen los créditos; el problema es que no hay suficiente oferta asequible para la mayoría de la fuerza de trabajo", aseguró.

Cabe recordar que, de acuerdo con los datos más recientes del Infonavit, de enero a noviembre de 2022 otorgó 319 mil 166 créditos. Si se compara con la colocación de préstamos que hizo durante los 12 meses de 2021, de 530 mil 551, se registra una caída de 40 por ciento.

En tanto, las ventas de vivienda económica registraron un descenso de 44 por ciento de enero a octubre de 2022, al comercializarse 125 mil 953 casas que tienen un valor de 612 mil pesos, contra las 226 mil 451 unidades del mismo periodo de 2021.

La vivienda popular, aquella con un valor entre 612 mil y un millón 37 mil pesos, tuvo un descenso anual de 22 por ciento, con 92 mil 912 casas vendidas, según datos del Monitor Inmobiliario de Realty World México.

Por otra parte, el nuevo presidente de la AMPI señaló que luego de dos años de contracción por la pandemia, el sector inmobiliario en México espera tener en 2023 un ligero repunte de más de uno por ciento, alentado por el sector vivienda en las grandes ciudades.

Destacó que uno de los retos en AMPI este año será incidir en la economía y estabilidad del País, dado que el sector inmobiliario de México aporta, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), el 5.7 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB).