Plantea Zuckerberg un FB más privado

Mark Zuckerberg, CEO de Facebook, dijo que alista modificación a la red social para que sea más privada.

Expuso que el futuro del desarrollo de productos de su compañía se centrará en la comunicación cifrada, privada y efímera.

"Las redes sociales públicas seguirán siento muy importantes para la vida de las personas. Para conectarte con todas las personas que conoces, descubrir nuevos contactos, ideas y contenido, y dar a las personas una voz más amplia", explicó Zuckerberg en un comunicado.

"La gente encuentra este valor todos los días, y aún hay muchos servicios útiles para construir sobre ellos. Pero ahora, con todas las formas en las que las personas quieren interactuar de forma privada, hay una oportunidad de construir una plataforma más simple enfocada en privacidad", explicó Zuckerberg.



Los planes de Facebook

1. Interacciones privadas: en los próximos años, los usuarios pueden esperar versiones de Messenger y WhatsApp más sencillas, fáciles de utilizar y más seguras. La empresa planea convertir sus herramientas en la elección principal tanto de los usuarios que buscan protección, como de las empresas.

2. Cifrado: las comunicaciones privadas serán protegidas con cifrado para prevenir que cualquier persona, e incluso el mismo Facebook, tenga acceso al contenido de las plataformas de mensajería. Sin embargo, la empresa podría aún apoyar a los gobiernos en caso de buscar actos delictivos en la red social.

3. Reducir la permanencia: el historial de mensajes dentro de las plataformas de Facebook podría ser eliminado después de cierto periodo de tiempo para evitar que la información sea utilizada en contra de los usuarios más adelante. Eso sí, el usuario tendría control de cuándo y cómo borrar los datos.

4. Interoperabilidad: al conectar WhatsApp con Instagram y Facebook, el usuario tendrá la opción de elegir cualquiera de las tres plataformas para compartir información con sus contactos. En caso de no estar interesados, los usuarios también podrán elegir mantener sus cuentas separadas.

5. Almacenamiento seguro de datos: la información de los usuarios no se almacenará en servidores ubicados en países que no respeten los derechos humanos, la privacidad o la libertad de expresión.





El Caso de Cambridge Analytica no solo trajo multas a Facebook, como la que el Reino Unido impuso por 645 mil dólares tras comprometer la información de datos personales, sino que ha afectado la confianza de algunos usuarios en la red social de Mark Zuckerberg.