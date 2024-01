Pierden interés por invertir en empresas mexicanas

Monterrey, México.- El interés de los inversionistas en las acciones de empresas mexicanas es cada vez menor.

Y es que al cierre de diciembre del año pasado, la plataforma del Sistema Internacional de Cotizaciones (SIC), también conocida como mercado global, alcanzó una participación del 39.7 por ciento del valor negociado en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV).

De esta forma, el valor negociado de enero a diciembre del 2023 en el SIC fue de 1 billón 499 mil 227 millones 230 mil pesos, representando 4 de cada 10 pesos operados en la BMV.

En tanto, el número de emisoras o valores en el SIC a diciembre del 2023 fue de 3 mil 647, casi 9 por ciento más respecto al cierre del año previo, y 64 por ciento superior al término del 2019, previo a la pandemia.

A detalle, de los 3 mil 647 valores en el SIC, 2 mil 023 corresponden a acciones y mil 624 a Fondos Cotizados en Bolsa (ETFs, por siglas en inglés).

Alejandro H. Garza Salazar, socio fundador y director de Aztlan Equity Management, firma boutique de gestión de portafolios y fondos de inversión global, señaló que el SIC es atractivo como una opción para invertir por la variedad de empresas globales que existen.

"El mercado doméstico de capitales se ha rezagado en el número de emisiones. Actualmente tiene 141 empresas y creemos que un país como México debería tener cuatro veces más.

"El acceso al SIC, y a más de 3 mil instrumentos del mercado global le permite al inversionista diversificarse", dijo.

Consideró que en el País no se ha desarrollado un ecosistema del mercado bursátil, ya que el 90 por ciento de la liquidez está concentrada en las 10 emisoras más grandes, como América Móvil, Femsa y Banorte, entre otras.

Indicó que, incluso, algunas empresas se han deslistado de la Bolsa, debido a factores como el tema cultural, falta de incentivos y a que el valor de la acción es considerado como bajo por muchos dueños.

"Por incentivos me refiero a que las condiciones sean propicias y no necesariamente a una política del Gobierno; me refiero, por ejemplo, a que el mercado tenga mucho mayor volumen y que las acciones se estén moviendo.

"Se ha tratado de tener incentivos fiscales y demás, pero creo que falta muchísimo para darle mayor vialidad al mercado; la otra razón es la cultura financiera en México", apuntó.

Algunas de las empresas que se han deslistado en los últimos tiempos de la BMV son Bachoco, Grupo Lala, Rassini y General de Seguros.

Garza Salazar añadió que el volumen operado está muy concentrado en las Afores, y no se ha logrado un desarrollo adecuado del mercado para que se tenga el conocimiento y el acceso para participar de forma más activa.

Otros analistas refirieron que el monto operado por el SIC podría ser mayor, pero algunos operadores abren cuentas directamente en Estados Unidos, debido a que los costos son más bajos y con la ventaja de que ese mercado tiene mucho más liquidez.

Agregaron que en los últimos años han proliferado diversas plataformas en línea para la compraventa de acciones con comisiones más bajas respecto a las que se cobran en México.