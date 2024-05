Pierde Juárez más empleo maquilador

Mientras Juárez pierde empleos en el sector maquilador, en la ciudad de Chihuahua se ganan.

De acuerdo con el reporte de Inegi emitido ayer, las empresas manufactureras en esta frontera volvieron a perder empleos en marzo, con una baja de mil 702.

De enero a marzo, acumulan 4 mil 517 empleos perdidos y 32 mil 751 desde julio del año pasado, cuando inició el declive ante la débil economía en Estados Unidos, la baja de pedidos a las plantas locales, el bloqueo a exportaciones, dólar barato y huelgas en automotrices, de acuerdo con especialistas.

La industria manufacturera, maquiladora y de servicios de exportación (IMMEX) en Juárez registró 291 mil 286 trabajadores hasta marzo de este año, contra los 292 mil 988 de febrero y los 295 mil 803 con los que se cerró diciembre de 2023.

En contraste, el sector maquilador en la ciudad de Chihuahua ganó 882 plazas laborales en marzo pasado, para acumular una ganancia de 3 mil 777 en el primer trimestre y 4 mil 891 desde julio del año pasado.

Chihuahua capital reportó 93 mil 006 trabajadores a marzo de 2024 contra los 92 mil 124 de febrero y los 89 mil 229 de diciembre de 2023, lo que muestra que mantiene una tendencia al alza.

En cuanto establecimientos, Ciudad Juárez mantiene 321 plantas manufactureras, mientras que Chihuahua 106.

De acuerdo con el análisis a los números del Inegi, desde el punto mínimo registrado en junio de 2021, cuando por la pandemia el empleo maquilador cayó aquí a 295 mil 685, a marzo pasado con 291 mil 286 trabajadores, Juárez registra una tendencia a la baja con la pérdida del 1.5 por ciento de las plazas laborales.

En contraste la ciudad de Chihuahua acumula un crecimiento del 23 por ciento, pues en junio de 2021 empleaba en el sector maquilador a 74 mil 425 trabajadores y en marzo de este 2024 ascendió a 93 mil 006.

Para Jesús Manuel “Thor” Salayandía, coordinador del Bloque Empresarial Fronterizo (BEF), “esta diferencia (entre Juárez y Chihuahua), es abismal y se debe a que Chihuahua sí trae una estrategia muy bien planeada. La atracción de maquiladoras se hace desde el Estado y el Estado siempre privilegia a la capital”.

“Traen una estrategia muy clara de llevarse los mejores empleos, los más estables”, expuso.

Agregó que “en cambio en Juárez no hay una planeación de lo que se atrae, no hay conciencia de lo que tenemos, no hay el suficiente interés de la autoridad local en el desarrollo de la economía”.

Dijo que por ejemplo, está el factor de la mano de obra agotada en Juárez, mientras que en Chihuahua siguen llegando de los alrededores a llenar las vacantes.

“El crecimiento de Juárez es prácticamente orgánico, llega lo que llega porque la frontera es muy atractiva por tiempos, pero no estamos saliendo como ciudad a atraer inversión. Por eso Chihuahua crece y Juárez cae”, indicó.

De acuerdo con recientes declaraciones del presidente de Index Juárez, Sergio Colin, y propias empresas establecidas en Ciudad Juárez, la industria local ha sido afectada por varios factores como la baja de pedidos de EU, la baja del dólar, los bloqueos en las exportaciones y recientemente hasta por las tensiones ante las elecciones tanto en México como el vecino país.

El “coctel” de factores ha provocado paros y despidos en las empresas, así como el freno de contrataciones en gran parte de los giros.

