Piden no castigar a China sin análisis

Monterrey, México.- La inversión extranjera y los productos importados de China están bajo la lupa de Estados Unidos y México, pero antes de implementar un castigo debe haber un diagnóstico de lo que conviene y no para no afectar a la región, coincidieron presidentes de empresas.

Emilio Cadena, presidente de Grupo Prodensa, firma de servicios a empresas extranjeras, señaló que si bien México debe alinear su estrategia con Estados Unidos respecto a las inversiones chinas, de forma independiente tiene que hacer un análisis en materia arancelaria.

"Lo que sí tenemos que hacer como México, que es muy importante, es hacer un análisis de datos porque lo peor que pudiéramos hacer es empezar a poner aranceles como una estrategia de protección contra China, particularmente en cosas que nadie hace en Norteamérica o en otra parte del mundo".

En su participación en el Foro Internacional de Comercio Exterior 2024, organizado por el Consejo Mexicano de Comercio Exterior (Comce) Noreste, Cadena explicó que parte de ese análisis debe ser identificar qué cadenas de suministro se deben de desarrollar en esta región bajo una estrategia de diversificación de China, que actualmente concentra la manufactura de muchos componentes y productos.

"Si nosotros queremos ser el sustituto de China, necesitamos estar mucho más activos en temas de investigación y desarrollo, y yo no me dedicaría a tratar de reemplazar al chino de hoy, yo me enfocaría a tratar de reemplazar al chino de mañana".

Cadena reconoció que hay mucha preocupación en Estados Unidos sobre la inversión china en México y que ese tema va a ser el número uno en los siguientes años.

Al respecto, Sergio Argüelles, presidente de Finsa, desarrollador de parques industriales, refirió que cuando le toca hablar con congresistas estadounidenses, la pregunta invariable es sobre la inversión china en México y trata de explicarles que no es un tema tan malo.

"Cuando me ha tocado platicar en los últimos cuatro años con (congresistas) republicanos me preguntan '¿cómo está la inversión china?' y cuando les dices que sí está llegando, les cambia la cara, se preocupan.

"Pero mi reacción con ellos es decirles: ¿qué prefieres? ¿Tener a los chinos compitiendo desde China con sus subsidios y con sus proveedores locales chinos? ¿O tenerlos aquí en México utilizando precisamente la cadena de valor, la cadena de proveedores que ya tienes en esta región? Eso obviamente les hace sentido".

Tanto Cadena como Argüelles enfatizaron que hay reglas establecidas bajo el T-MEC y que los inversionistas chinos saben que tienen que cumplirlas.