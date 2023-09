Piden impulsar la producción nacional de autos eléctricos

Ciudad de México.- Miembros de la industria automotriz eléctrica pidieron a las autoridades generar condiciones de competencia en el mercado e impulsar la producción nacional, por lo que solicitaron no extender el periodo de excepción del pago de aranceles a vehículos extranjeros.

"Solicitamos agregar en el Paquete Económico, referente a política de atención a la industria nacional, un punto de acuerdo que no amplíe la vigencia en la excepción de aranceles y que se empiece a poner atención a los fabricantes nacionales, asì como estimular la producción de autos eléctricos

PUBLICIDAD

"No se trata de bloquear a las empresas extranjeras, sino de que también podamos aprovechar la oportunidad que hay en México", explicó Nazareth Black, CEO de Zacua, compañía fabricante de autos eléctricos mexicanos, ante el Senado.

En septiembre de 2020, la Secretaría de Economía informó que los autos eléctricos que se importaran a territorio mexicano quedarían libres de aranceles, eso con la finalidad de poder incrementar la demanda ante la poca capacidad de producción nacional.

La medida arancelaria que implementó la dependencia tiene vigencia hasta el 30 de septiembre de 2024.

Black destacó que la producción nacional no puede repuntar debido a la falta de demanda que no permite desarrollar una producción en serie para poder competir contra grandes marcas, es decir lograr ser fabricantes y no sólo ensambladores de vehículos.

"No tenemos un incentivo real en toda la cadena de valor que favorezca la fabricación nacional de vehículos eléctricos; y paradójicamente la Administración pública eliminó los aranceles a la importación de los vehículos eléctricos, dejándonos en total desventaja a los fabricantes locales.

"Tenemos que pensar en los próximos 100 años de industria automotriz mexicana, tenemos que pensar cómo la queremos vivir y cómo queremos estar, y para ello necesitamos urgentemente estímulos para avanzar en la materia y que apoyen a la producción nacional", puntualizó.