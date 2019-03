Piden en Estados Unidos frenar a camiones mexicanos

Monterrey— La Asociación de Choferes Independientes de Dueños-Operadores (Ooida, por sus siglas en inglés) en Estados Unidos mandó una carta al representante de Comercio de ese país para la aprobación del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), el cual contempla un anexo para restringir el paso a camiones mexicanos.

Todd Spencer, presidente del organismo, refirió que el acuerdo aborda que el cabotaje en camiones de carga y autobuses sólo será posible para operadores con licencia y empresas que pagan impuestos en Estados Unidos.

"Ooida cree que estas disposiciones ayudarán a poner fin al programa actual que permite a los transportistas y conductores mexicanos que no están sujetos a las mismas y rigurosas normas de seguridad de EU, operar en las carreteras estadounidenses".

El líder del gremio dijo que los socios han sufrido pérdidas económicas a causa de las empresas transportistas mexicanas, que les quitan empleo y beneficio a los conductores y empresas de aquel país.

Aunque cabe aclarar que diversas empresas mexicanas han manifestado su inquietud por el pirateo de operadores, que son contratados por transportistas estadounidenses, dado el alto nivel de déficit que allá tienen.

"El acuerdo trilateral es la mejor oportunidad para evitar que los conductores y camiones mexicanos no regulados continúen transportando carga en las carreteras de nuestra nación", consideró.

"Ooida continuará trabajando con la administración y el Congreso para garantizar que el texto del anexo de camiones transfronterizos permanezca en cualquier acuerdo final".

En la teoría, el Tratado de Libre Comercio con América del Norte (Tlcan), que aún sigue vigente, permite que cualquier transportista con domicilio en México solicite la autorización del Gobierno estadounidense para circular por todo su territorio.

Sin embargo, grupos de transportistas, principalmente los Teamsters presionaron para que su Gobierno no permitiera el acceso a camiones mexicanos por considerarlos inseguros y de representar una competencia.

Actualmente hay menos de 40 empresas registradas, y ahora con el anexo del T-MEC, la autoridad de EU tiene más herramientas para limitar el número de transportistas que pueden obtener la autorización.

Sólo los que ya están registrados estarían exentos de las nuevas medidas.