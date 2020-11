Piden empresarios flexibilidad en aforo de negocios

Ciudad Juárez— Debido a que el 40 por ciento de las ventas totales del año en el sector comercio se logran entre los meses de octubre-diciembre, líderes empresariales solicitarán al Gobierno del Estado ser más flexible con los aforos para algunos negocios así como la apertura de centros comerciales.

Aunque el gobernador anunció el domingo que las medidas extremas de confinamiento terminan el domingo, empresarios están a la expectativa de las nuevas disposiciones que se darán a conocer mañana miércoles para el nuevo “rojo matizado”.

Rogelio González Alcocer, presidente del Consejo Coordinador Empresarial en Juárez, comentó que las medidas aplicadas por el Gobierno del Estado fueron “muy drásticas”, por lo que esperan que el Consejo Estatal de Salud tome medidas más flexibles para el comercio.

“En estas próximas horas estaremos entregándole al gobernador estas propuestas para que sean tomadas en cuenta y sean más flexibles en la semaforización y permitan a los negocios su sobrevivencia y no el cierre total de ellos”, dijo.

Además, esta semana organismos empresariales se reunirán de nuevo con Alejandra de la Vega, titular de la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico, para hacerle llegar propuestas de aforos, horarios y la apertura de los centros comerciales, ya que después de ocho meses de cierres para unos y restricciones para otros, no pueden estar más tiempo cerrados.

“Vimos el anuncio del gobernador, pero no sabemos qué tan buenas vayan a ser, estamos todavía en ascuas porque el comercio ahorita ya no aguanta, y está bien que hay que priorizar la salud, pero hay muchos negocios cerrados todavía”, expresó Eduardo Ramos Moran, presidente local de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex).

Insistió que muchas de las tiendas ubicadas al interior de centros comerciales “están tronando”, por lo que es necesario evitar más cierres definitivos que dañen todavía más la economía local.

“La economía ahorita ya no aguanta, pero no sabemos que tanto se pueda abrir porque sabemos que el Consejo Estatal de Salud sólo lo integra personal médico, que no está relacionado con la economía”, dijo.

En ese sentido opinó Rogelio Ramos Guevara, presidente de la Asociación de Hoteles de Ciudad Juárez, quien dijo que después de ocho meses de restricciones en el aforo, existen negocios en riesgo de cerrar definitivamente.

Dijo que aunque el giro tiene permiso de operar a un 30 por ciento en color rojo, la ocupación que presenta la ciudad es de apenas un 15 por ciento ante el temor de las personas de viajar.

Además, mencionó que se requiere de un rojo menos restrictivo, ya que el mismo color se traduce en peligro y riesgo para las personas.