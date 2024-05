Piden 'depurar' a China en T-MEC

Monterrey, México.- Antes del 2026, México debe disipar la preocupación de que China va a utilizar al País como trampolín para llevar sus productos a Estados Unidos, urgió Sergio Gómez Lora, director de IQOM Inteligencia Comercial y jefe de la oficina de representación del Consejo Coordinador Empresarial en Washington.

Gómez Lora, quien participó en las negociaciones del TLCAN y del T-MEC, expuso que esa preocupación la comparten congresistas republicanos y demócratas, y que si México no actúa con acciones concretas, seguramente en la revisión del 2026 del Tratado será uno de los temas que los estadounidenses pondrán en la mesa.

"Nosotros en Washington la vivimos todo el tiempo (esa preocupación).

"Cada vez que congresistas van a venir a México nos reunimos con ellos y nos preguntan invariablemente ¿cómo ha crecido la inversión China en México? ¿En qué sectores China está invirtiendo en México?

"Hay una preocupación importante en Estados Unidos de que China utiliza a México como plataforma, como trampolín para entrar a Estados Unidos y esa preocupación, si no la atendemos con acciones concretas, nos va a complicar la vida en nuestra relación comercial y particularmente en la revisión del Tratado.

"Si nosotros no resolvemos ese tema y disipamos esa preocupación antes, va a haber mucha presión en Estados Unidos para que la revisión se utilice para atender ese tema".

Al participar en el Foro Internacional de Comercio Exterior 2024, organizado por el Consejo Mexicano de Comercio Exterior (Comce) Noreste, Gómez Lora destacó que tras 30 años de apertura comercial, México ha logrado grandes beneficios.

Sin embargo, precisó que hoy se enfrenta un entorno completamente diferente al que había hace cinco años y por ello el País debe tomar en cuenta otros elementos en la ecuación bilateral con Estados Unidos.

Uno, señaló, es la guerra comercial que tiene la Unión Americana con China, que va a continuar gane quien gane la Presidencia en el país vecino.

Otro tema, dijo, es que el Covid demostró que el "just in time" ya no es lo más relevante, sino asegurar las cadenas de suministro, y esto está potenciando a México.

En materia geopolítica, indicó que la lucha no sólo con China, sino también con Rusia, impulsa a que jugadores del mundo, como la Unión Europea, busquen llevar sus cadenas de suministro a territorios seguros y México debe aprovechar eso.

Un cuarto tema que expuso es que Estados Unidos ya no es el "campeón" del libre comercio, pues hoy tiene presiones políticas que lo están haciendo pensar primero en su economía interna, con el impulso de subsidios para la transición energética, entre otras medidas proteccionistas.

En medio de esta situación, Jesús Herrera Jasso, presidente del Comce Noreste, refirió que uno de los temas que más está inquietando a los exportadores es la revisión del T-MEC.