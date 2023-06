Piden cambiar IVA, no subsidiar gasolina y tenencia federal

Ciudad de México.- Los recursos para hacer frente a los gastos del País son cada vez más acotados, por lo que el Gobierno federal debe plantear cambios fiscales para obtener más recursos y uno de ellos puede ser exentar el Impuesto al Valor Agregado (IVA) en lugar de aplicar una tasa cero, plantearon expertos en finanzas públicas.

Carlos Urzúa, investigador invitado de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y Exsecretario de Hacienda, señaló que el espacio fiscal en el País es cada vez más acotado, por lo que se requieren cambios.

Detalló que los ingresos tributarios, contribuciones de seguridad social pagadas al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), así como los ingresos provenientes de Petróleos Mexicanos (Pemex) suman 19 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB).

Sin embargo, a pensiones contributivas y no contributivas, salud y pago de deuda se destinan recursos equivalentes a alrededor de 12 por ciento del mismo PIB y el resto debe ser para seguridad, inversión pública, pago a funcionarios, entre otros, por lo que calificó como "muy grave" el problema.

Ante ello, por ejemplo una alternativa sería no aplicar tasa cero al IVA en el caso de medicinas y alimentos, sino exentarlo, mencionó. Estimó que esta medida podría generar ingresos adicionales equivalentes a 1.5 por ciento del PIB.

"Para el que consume sí es lo mismo, pero para una empresa no y menos para el Gobierno. Cuando es cero, la empresa puede deducir muchísimas cosas, de tal forma que el pago final que hace al erario público es mucho menor del que sería si fueran exentos", explicó en el seminario "Un buen Gobierno para México".

El riesgo de esta medida es que las empresas puedan elevar los precios de sus productos, por lo que sería importante negociar con ellas, afirmó en el evento por organizado por el partido Movimiento Ciudadano.

Urzúa también consideró que es importante no subsidiar el consumo de la gasolina con incentivos en el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), lo que generaría un aumento "bastante razonable" en el largo plazo en el monto de la recaudación de éste.

Otra medida para obtener más recursos es que la tenencia sea nuevamente federal para que tenga el mismo costo en todas las entidades y todas se fortalezcan, opinó.

En su opinión, estos cambios podrían ser graduales, ya que eso resultaría más atractivo para la población.

Adriana Hernández, consultora en finanzas públicas, propuso cobrar más impuestos a las personas del umbral más alto de ingresos del País.

"Que vayamos por una reforma fiscal que sea ir por los que más tienen. Le tenemos mucho miedo a los impuestos, y cuando decimos a los que más tienen vamos a afectar a inversionistas, motor de la economía de este país, pero ir por los que más tienen es ir por aquellos que están en la capa más alta, que poseen más del 90 por ciento de la riqueza de este País", destacó.

Si se apunta a este segmento, el espacio fiscal, que hoy es de 13 de 100 pesos, se elevaría a 20 de 100 pesos, estimó Hernández.

Pero para Carlos Urzúa, esta medida puede no traducirse en altos recursos obtenidos, aunque reconoció que sí sería "muy popular".

En tanto que Rocío Huerta, profesora del Instituto Politécnico Nacional (IPN) y experta en finanzas públicas locales, propuso la devolución del IVA a las personas de los deciles de ingresos más bajos y cobrar más a quienes pertenecen a los más altos.

"Ya hay padrones muy buenos a nivel nacional en materia de ingresos. Se podría hacer en la Secretaría de Hacienda. Los que más ganan y más consumen no pagan los que deberían de pagar. Esta medida sería progresiva", afirmó.

Enrique Provencio, investigador asociado del programa de Estudios del Desarrollo de la UNAM, subrayó que una reforma fiscal es urgente en México y es responsabilidad de los partidos políticos promover un acuerdo y pacto para que en el primer periodo ordinario de la siguiente legislatura se discuta.

"Hoy estamos incurriendo en una irresponsabilidad cuando desde el propio Estado se está promoviendo que no se necesita una reforma fiscal. Falso. El propio Secretario de Hacienda se ha dado a la tarea de decir que México no requiere una reforma fiscal, que con lo que tenemos basta", apuntó.

Aclaró que eso no quiere decir que todo lo necesario se recaudará en el ejercicio fiscal de 2025 y reconoció que no hay una sola medida para ello.

"Lo que sí creo es que si no se usa la energía política y no se dilapida el bono democrático en una Elección, esto no se puede hacer después. Ya lo vimos en eso Gobierno: no se hizo al principio y no se hizo después", dijo.