Piden cambiar descarga de termoeléctrica

Ciudad de México— Por recomendación de la UNESCO, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) tendrá que cambiar el sitio de descarga que originalmente tenía previsto para operar la Central Termoeléctrica de Huexca, en el Municipio de Yecapixtla, Morelos.

Blanca Jiménez Cisneros, directora general de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), anunció que corresponderá a esa dependencia vigilar que la empresa cumpla con esta recomendación.

"El punto de descarga estaba junto a la planta de tratamiento de aguas residuales y los expertos dijeron que deben estar claramente separados para que en un momento dado pudiera identificarse si hay algún problema. No va a implicar modificaciones en cuanto a la termoeléctrica, pero sí en el manejo del agua de enfriamiento", informó.

El manejo de la temperatura de agua para operar la termoeléctrica es clave en función a las consecuencias que puede tener para la vida acuática, abundó.

"A mayor temperatura usted puede disolver más sólidos, pero disuelve menos gases", explicó.

"En los gases, todas las moléculas se comienzan a separar y se comienzan a salir y eso es un problema para la vida acuática porque entonces, usted tiene menor cantidad de oxígeno disuelto y muchas de las mortandades de los peces que a veces observamos en ríos no se deben a contaminantes, sino a una elevación de la temperatura".

Al alejar el sitio de descarga, dijo, se garantiza que el agua alcance una temperatura óptima.

"La termoeléctrica no está tomando agua del río, sino está rehusando el agua municipal que la trata la planta tratadora de Cuautla. Entra a la termoeléctrica, se le da un tratamiento previo para que pueda entrar al equipo de enfriamiento. A la salida del equipo de enfriamiento, el contaminante que se le pone al agua es la temperatura y antes de descargar tiene que bajar la temperatura", mencionó,

La CFE también deberá equipar la Central Termoeléctrica con un sistema de monitoreo en tiempo real de calidad y cantidad de agua que pueda ser consultado por la ciudadanía.

"También tienen otra recomendación y es que se ponga en tiempo real un sistema de monitoreo de la cantidad y de la calidad del agua y que la población esté informada de cuánta agua está descargando la termoeléctrica para verificar que si falta agua, lo sepan", comentó Jiménez.

"Y de las cuestiones de calidad para que sepan inmediatamente cualquier problema. Va estar visible y disponible al público".

Las recomendaciones dirigidas a la CFE son resultado de la primera misión de trabajo conformada por un grupo de expertos de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO).

El grupo de expertos llegó el mes pasado a México, previa solicitud de la Conagua, para analizar los efectos potenciales en la cantidad y calidad del agua en torno a la operación de la termoeléctrica de Huexca.

Aunque la misión de observación ya concluyó sus primeros trabajos, dejó una serie de recomendaciones a la Comisión Federal de Electricidad, cuyo cumplimiento corresponderá vigilar a la Conagua.

"Todo esto es, si se arranca la termoeléctrica", aclaró la funcionaria en el marco de la inauguración de las jornadas de salud de esa dependencia.

"La Conagua tiene que vigilar que estos compromisos se cumplan. Nuestro compromiso con la ciudadanía es velar que se cumplan todas estas recomendaciones que se tienen que hacer en la termoeléctrica para cuidar la operación en términos de calidad y cantidad".