Piden beneficios fiscales para maquilas

Ciudad de México— El sector industrial solicitó que maquiladoras accedan a los beneficios fiscales del Programa de la Frontera Norte para que puedan afrontar la crisis laboral en Matamoros, Tamaulipas.

Francisco Cervantes, presidente de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), consideró que es necesaria la conformación de una mesa intersecretarial para solucionar las huelgas.

"Está impactando mucho a la confianza de las maquiladoras; no se puede llegar a dar un batazo a los que están generando empleos", señaló tras una reunión con la Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero.

El líder empresarial propuso que los representantes de las Secretarías de Gobernación (Segob), Hacienda y Crédito Público (SHCP), Economía (SE) y del Trabajo y Previsión Social (STPS) participen en la mesa.

De acuerdo con Cervantes, esta propuesta busca mantener la paz laboral que se ha construido por muchos años.



Imperioso, fortalecer Estado de Derecho

Asimismo, Francisco Cervantes recordó que la inseguridad ha cobrado saldos negativos en el pasado.

"El Estado de Derecho es fundamental para nosotros; es una parte prioritaria de la agenda de la industria, igual que la política industrial", señaló.

Durante la 101 Asamblea Ordinaria de la Concamin, el directivo denunció que la industria ha padecido el robo a trenes y camiones, además de extorsiones.

Por su parte, Sánchez Cordero reconoció que el Estado de Derecho es una necesidad imperiosa tanto para el gobierno como para la sociedad.

"Cuando hablo de Estado de Derecho no me refiero a un concepto académico, sino a una necesidad imperiosa, que la realidad de México nos pone en la agenda de temas prioritarios.

La Secretaria subrayó que la inversión y la generación de empleos dependen de la certidumbre jurídica y estabilidad política.

"En México la participación del sector privado en la esfera económica es preponderante", abundó.