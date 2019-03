Piden bancos mayor inversión

Ciudad de México— Alcanzar la meta de crecimiento económico de 4 por ciento será imposible sin mayor inversión en obras e infraestructura, coincidieron directivos bancarios.

Ernesto Torres, director general de Citibanamex, comentó que para crecer se requiere atraer recursos del extranjero, y que la iniciativa privada y el Gobierno necesitan agilizar la inversión en proyectos de infraestructura.

"Lo peor que podemos hacer es no invertir, no hacer los proyectos de infraestructura, no creer en las condiciones fuertes básicas de este País, esas ahí están y no han cambiado y creo que México ofrece extraordinarias oportunidades para invertir", aseguró.

El directivo insistió en que es muy importante que se mantengan sólidas la macroeconomía y la disciplina fiscal.

"Una economía sólida, con seguridad, reglas laborales claras y apegadas a la ley y Estado de Derecho es necesaria", mencionó.

Nuno Matos, director general de HSBC, señaló que el programa del actual Gobierno tiene tres pilares para lograr crecer sostenidamente 4 por ciento.

"La disciplina fiscal, el combate a la corrupción y la reducción de la desigualdad. Estos tres pilares se juntan para lograr un crecimiento económico de 4 por ciento.

"Tenemos que reflexionar y preguntarnos porqué México, en los últimos 30 años, no logró crecer más que 2 o 2.5 por ciento en promedio. Está claro que una sociedad con los niveles de inseguridad y corrupción como los que tiene México, no es capaz de crecer de forma sostenida 4 por ciento", planteó.

Matos destacó que 4 por ciento no es sólo un nivel deseable, sino que es obligatorio para México,porque en los últimos 30 años se alejó del mundo en términos de crecimiento.

En tanto, Raúl Martínez Ostos, director general de Barclays, mencionó que el programa económico del Gobierno es responsable y ha sido bien recibido por el mercado.

"La incertidumbre siempre va a existir, pero lo que creo que es importante es que se han ido disipando preguntas que muchos inversionistas tenían hace algunos meses y sobre esa base tenemos que seguir trabajando", señaló.

La actual Administración, mencionó, está tomando muy en serio la importancia de trabajar con el sector privado para fortalecer la plataforma de crecimiento económico.

Sin embargo, Martínez Ostos destacó que el combate a la corrupción es un tema prioritario.

"Han habido varios anuncios en términos de estrategias y mecanismos con los cuales se pueda reforzar la profundidad de los mercados. Todo esto es un reflejo de un buen inicio de año en el que queremos estar cerca del Gobierno", manifestó.