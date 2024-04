Piden a México ser menos populista

Monterrey, México.- Para poder avanzar como País, es necesario ser menos populistas y más concretos, porque la gente no come del populismo, come del éxito económico y buenos trabajos y bien pagados, aseveró Martha Bárcena, diplomática de carrera y ex Embajadora de México en Estados Unidos.

Durante la edición 51 de la Asamblea Anual de Socios de la American Chamber (Amcham), Capítulo Noreste, dijo que México tiene una tremenda oportunidad con el nearshoring, pero no será eterna, por lo que hay que trabajar con sus socios comerciales para seguir creando las condiciones que permitan capitalizar el nearshoring.

"Creo que tenemos que trabajar de forma más pragmática y menos ideológicamente hablando, y ser menos populistas, y más concretos porque la gente no come del populismo, la gente come del éxito económico y buenos trabajos y trabajos bien pagados, con esa mentalidad yo creo que tenemos siempre que tener en cuenta que las relaciones con Estados Unidos nos proporcionan esa oportunidad envidiable", indicó.

"Tenemos la oportunidad del nearshoring, pero no será eterno, la ventana de oportunidad se va a cerrar si no tomamos ventaja de ella ahorita".

Esa oportunidad, agregó, se debe aprovechar con el trabajo en conjunto con los socios, con creación de infraestructura, seguridad, mayor capacitación laboral.

La diplomática prevé que México estrenará una próxima presidenta, y que le ganará a Estados Unidos justo en este tema.

"México va a tener una presidenta mujer y esto es algo increíble en el País, que es considerado por muchos otros países como un país bastante machista".

Sin mencionarlas por sus nombres, resaltó que las dos candidatas, Xóchitl Gálvez y Claudia Sheinbaum, son ingenieras, tienen mentalidad científica y confía que al ser mujeres serán menos confrontativas, cuando alguna de ellas llegue a la presidencia del País.