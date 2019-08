Pide SHCP a estados crear impuestos propios

Ciudad de México— Los estados y municipios necesitan depender menos de ingresos petroleros y transferencias federales, y mejorar su recaudación de impuestos propios, aseguró Arturo Herrera, Secretario de Hacienda.

Esta declaración se dio en su intervención en el Conversatorio México Integración Económica Mundial y Política Comercial del Gobierno y su impacto en la Hacienda Pública, en el Senado.

“Las fuentes principales de los ingresos tienen que ser las fuentes de cada uno de estos niveles. Nosotros con el Impuesto Sobre la Renta, el IVA, con ese tipo de ingresos, los estados con el Impuesto Sobre Nómina y los municipios con el Predial” aseguró.

Los diferentes órganos de Gobierno, señaló, no tienen flexibilidad para adaptarse a variaciones de precios del petróleo.

Los ingresos petroleros son muy volátiles y en los últimos meses el precio del barril ha oscilado entre 40 y 70 dólares, dijo.

Por ello, abundó, las fuentes principales tienen que ser los ingresos tributarios.

“Hace 10 años se recaudaba el 8 por ciento del PIB en ingresos petroleros, el equivalente a un billón de pesos actuales, hoy sólo se recauda la mitad”, dijo.

“Nos acostumbramos a vivir de los ingresos petroleros y a no recaudar bien y eso pasó en los estados y los municipios” afirmó.

Respecto a la presentación del presupuesto de 2020 el próximo mes, dijo que aún no se tiene definido el marco macro.

Al ser cuestionado sobre la posibilidad de reducir la meta de superávit primario de 1 por ciento del gasto público, dijo que se están evaluando todas las opciones para dinamizar la economía.

Sin embargo, afirmó que se mantendrá una política fiscal responsable.