Pide la IP bajar tasas de interés

Chihuahua.- El Banco de México (Banxico) se está tardando en ajustar la tasa de referencia, pues se está cerca de la meta del 3% en la inflación y una alta tasa de interés inhibe el crecimiento económico y los créditos al consumo y empresarial, coincidieron dirigentes empresariales.

El presidente de Coparmex, Salvador Carrejo Orozco, consideró que es momento de empezar a hacer un ajuste a la baja en la tasa de referencia que se sitúa en 11.25%, pues mantenerla alta repercute de manera negativa en el crecimiento económico.

En tanto, Sergio Mendoza Vidal, presidente de Chihuahua Futura coincidió en que es momento de bajar las tasas de interés y consideró que el Banco de México no debe replicar las acciones que tome el banco central de Estados Unidos, que no descarta incrementarlas.

Indicó que el diferencial entre la tasa de referencia de México y Estados Unidos, que se ubica en 5.3%, es amplio y la elevada tasa en México, dijo, está empezando a causar problemas en la economía.

Indicó que en norte del país no se resiente en gran manera pues el fenómeno del nearshoring está generando empleo, sin embargo, en otras zonas del país la situación no es la misma y en estados donde la economía no es exportadora, las tasas de interés están afectando el consumo, el poder adquisitivo, la inversión y el desarrollo económico de las comunidades.

La junta de gobierno del Banco de México consideró necesario mantener el actual nivel de la tasa de referencia al señalar que el balance de riesgos respecto de la trayectoria prevista para la inflación en el horizonte de pronóstico se mantiene sesgado al alza.