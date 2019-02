Pide IP replantear distribución fiscal

Ciudad de México– El sector patronal propuso convocar a una Convención Nacional Hacendaria para revisar el convenio de coordinación fiscal que rige el cobro de contribuciones y determina la distribución de los ingresos fiscales.

Según Coparmex, este acuerdo no responde a la realidad del país, ya que se diseñó en la década de los 40 del siglo pasado, cuando no existían contrapesos al Gobierno federal, con gobiernos locales y municipales de organización precaria, y, desde entonces, no ha habido un ajuste significativo.

"Exhortamos al Gobierno federal a convocar en 2019 a una Convención Nacional Hacendaria de forma que se discutan base cero el nuevo régimen de las competencias tributarias y los modelos para determinar la distribución los recursos fiscales de forma más justa, entre los distintos órdenes de Gobierno, y entre las distintas entidades federativas", dijo Gustavo de Hoyos, presidente de Coparmex en su comentario semanal.

Desde su punto de vista, se deben discutir y actualizar "sin dogmas", los principios, valores y fines de un renovado federalismo fiscal.

También, dijo, diseñar nuevos estándares de transparencia y rendición de cuentas, en todos los órdenes de Gobierno.

"El financiamiento público no puede ser víctima de visiones de corto plazo, ni presa de intereses partidistas. Es por ello que el modelo de Coordinación Fiscal requiere modernizarse, considerando la realidad actual del desarrollo del País y la pluralidad política que hoy se vive", argumentó.

Señaló que es tiempo que la decisión política fundamental de los mexicanos expresada en la Constitución para constituirse en una república federal sea una realidad, y deje de ser una aspiración insatisfecha.