Pide Apple exclusiones arancelarias

Washington.- Apple Inc pidió al Gobierno de Donald Trump que elimine los aranceles a los Apple Watch, computadoras iMac, componentes de iPhone y otros productos fabricados en China, de acuerdo con documentos presentados por la compañía ante la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos.

La compañía pidió el jueves exclusiones arancelarias de 11 productos, incluidos los altavoces HomePod, piezas para uso en la reparación de iPhones, fundas de baterías inteligentes para iPhone, AirPods y otros.

Apple dijo a la Oficina del Representante de Comercio de Estados Unidos que los productos eran dispositivos electrónicos de consumo y "no son estratégicamente importantes o relacionados con 'Made in China 2025' u otros programas industriales chinos".