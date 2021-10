Persisten megafilas en bancos

Aun y con semáforo Covid en verde que les permite aforo normal y pese a las medidas que implementaron para agilizar la atención como los turnos digitales, bancos mantienen las megafilas de derechohabientes al exterior de las sucursales, en las que de acuerdo a los afectados, demoran hasta cuatro horas.

“Llevamos aquí casi cuatro horas, nos venimos temprano para pasar en cuanto abrieran pero ni así, no entendemos porqué no nos atienden, la fila no avanza”, dijo ‘Soledad’ Marquez, quien ayer hacía fila al exterior de la sucursal de HSBC de Plaza del Reloj, en Manuel J. Clouthier.

Manifestó que el motivo de acudir al banco era interponer su queja porque un cajero “se comió” su dinero, ya que intentó sacar cierto monto, no salieron sus billetes y el saldo sí disminuyó. Sin embargo de máximo una hora que pensó durar en arreglar su problema, ya llevaba casi cuatro.

Por la misma queja estaban formadas en la fila otras dos personas quienes manifestaron tener casi el mismo tiempo de espera afuera del banco.

“Llevamos mucho y siempre es la misma, siempre hay mucha fila afuera y duran mucho para atendernos, para que nos atienda un ejecutivo tardan horas”, expreso ‘Marisol’ Benítez.

La fila solo en ese banco era de alrededor de 50 personas hasta las 11:00 de la mañana.

De acuerdo con información de los mismos bancos y Condusef, debido a la pandemia, para evitar aglomeraciones y precisamente filas, los bancos implementaron diversas medidas para agilizar la atención, entre ellas los turnos digitales. Además de delegar ciertos servicios por medio del cajero, atención en línea y hasta WhatsApp.

Otros bancos en los que se han externado quejas y ayer también lucían con fila al exterior, son Santarder y Bancomer, en diversas sucursales por la ciudad.

Las medidas antiaglomeraciones que implementaron los bancos en la temporada más álgida, se quedaron ya permanentes en la mayoría de las sucursales bancarias. Sin embargo en algunos como HSBC, siguen atendiendo a la antigua y las filas persisten. Mientras que el personal, según se observa, aún no está completo laborando en sucursal.

Ayer se trató de contactar a la representante de Condusef en esta frontera para consultarla sobre el tema pero no estuvo disponible.

bgaytan@redaccion.diario.com.mx