‘Permitirá T-MEC enfrentar recesión’

Ciudad de México— Ratificar el T-MEC en las próximas semanas daría a México certeza para enfrentar una posible recesión de su economía, destacó Arturo Herrera, Secretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

“Aun en un entorno muy complejo como el que hay, si no logramos que el tratado se ratifique en las próximas semanas, esto cambiaría completamente las condiciones de México, es decir, tendríamos un entorno internacional muy incierto con una vía de certeza casi única en este contexto para México, Canadá y Estados Unidos”, dijo al terminar su participación en el foro Forbes Latam Negocios.

El funcionario fue cuestionado sobre si el país está listo para enfrentar una recesión, a lo que respondió que se prepara con tres acciones.

“Lo que tenemos que hacer es estar preparados, nada es un secreto, estamos haciendo tres cosas: primero, estamos siendo extraordinariamente prudentes con las finanzas públicas. Segundo, estamos empujando una serie de programas para impulsar la demanda agregada, es decir, que tienen un impacto contracíclico. Tercero, somos muy cuidadosos en el proceso de ratificación del T-MEC”, mencionó.

Explicó que todas las economías son cíclicas, por lo que pueden entrar en recesión.

“Pero eso no quiere decir que tenemos que quedarnos cruzados de brazos”, aseguró.

“Todas las economías, China, Estados Unidos, la de los países más pequeños y la de México tiene una naturaleza cíclica, esto quiere decir que sobre su tendencia natural tienen etapas de expansión donde se va creciendo por arriba de esa tendencia y etapas de desaceleración.

“Estados Unidos está entrando claramente en una etapa de desaceleración, está en la parte de salir del ciclo más largo de expansión de sus historia y nuestra economía esta altamente relacionada con la de ellos”, recordó Herrera en su participación.

Señaló que aunque México va en la dirección correcta en términos de crecimiento económico, va muy lento.

“Nosotros tenemos 33 trimestres sin una recesión, a crecimiento muy mediocre en estos últimos años, pero sin una desaceleración”, manifestó.

Por ello, como en ponencias anteriores con inversionistas, reiteró que el país requiere una política contracíclica.

“Dado que los vaivenes de la economía existen hoy y existirán por siempre, tenemos que estar listos, y eso requiere que tengamos un fondo específico dedicado a los problemas de carácter cíclico”, agregó.

A su vez, Herrera indicó que para incrementar la recaudación se necesitan varias condiciones.

“Va a requerir asegurarnos que lo que estemos autorizando para cobrar lo podamos cobrar, algunas de las medidas que estamos proponiendo en la miscelánea fiscal para poder retener impuestos van orientadas en ese sentido. Después, tenemos que ver si tenemos que cambiar la estructura tributaria, de tal forma que no sólo nosotros tengamos mayores recursos, sino también los estados y municipios”, mencionó Herrera.

“Si nosotros vamos a recaudar más, vamos a tener que ser conscientes de que recaudamos poco, de que no todos pagamos y de que todos vamos a tener que contribuir a ello, y para hacer eso vamos a tener que reconocer que es un problema que hay niveles de evasión y elusión bastante altos”, expuso.

Declaró que Hacienda hará lo que le corresponde para cobrar esos tributos, pero que los ciudadanos y las empresas van a tener que modificar sus comportamientos en materia de pago de impuestos.