Perdería México panel del maíz

Monterrey, México.- Luego de que Estados Unidos solicitó ayer un panel de solución de controversias ante la insistencia del Gobierno mexicano de no permitir la importación de maíz transgénico para consumo humano, especialistas aseguraron que México lleva las de perder.

Esto debido a que el País carece de evidencias científicas contundentes que validen que el grano que importa de la Unión Americana y otros países, que casi en su totalidad es transgénico, es dañino para la salud humana.

Juan Carlos Anaya, de Grupo Consultor de Mercados Agrícolas, refirió que México es el principal comprador de maíz estadounidense, de ahí la presión que los agricultores de Estados Unidos están haciendo a su Gobierno y Congreso.

Añadió que la presión de los productores estadounidenses deriva también de la cosecha récord que tendrán en este ciclo 2023/2024, la cual será la más grande de los últimos siete años.

"México no tiene ninguna posibilidad de ganar porque no tiene un sustento científico; se metió en un problema que no tenía y que puede traer graves consecuencias para el País si no acepta la resolución favorable que de seguro será para Estados Unidos", advirtió.

"La solicitud del panel... (es) también por la fuerte presión que están haciendo los agricultores de allá.

"Si Estados Unidos se hubiera desistido del panel sería como admitir que el maíz sí es dañino y claro que no lo es, porque tiene pruebas de ello. Además, de haberse desistido, el Gobierno mexicano hubiera querido también prohibir la entrada de fructosa porque proviene de maíz transgénico, entonces lo que está haciendo Estados Unidos es acabar con este tema de una vez antes de que empeoren las cosas".

Por separado, Juan Carlos Baker, ex Subsecretario de Comercio Exterior, señaló que bajo los argumentos que se conocen hasta ahora, y dependiendo de la defensa que se dé por parte de México, se ve muy complicado que el País pueda ganar el panel.

"Viendo la evidencia y lo que han estado argumentando todo este tiempo, yo creo que no se han dado las razones científicas, y si ése es el criterio que toma el panel, va a ser muy difícil que México gane un argumento".

Aparte, Francisco Chapa Góngora, del Consejo Nacional Agropecuario, también descartó que México tenga siquiera la más mínima oportunidad de ganar el panel.

Añadió que si México no acata una resolución favorable para Estados Unidos, que de seguro se le concederá, el Gobierno de ese país tomará represalias arancelarias en exportaciones que más le "duelan" a México, como las automotrices o de otros ramos manufactureros.

"México la lleva de perder sin lugar a dudas", aseguró, "y si no acepta el fallo, el Gobierno de allá le va a poner aranceles que muy seguramente no serían al aguacate u otros alimentos, pues eso afectaría a la inflación de allá, más bien podría ser a otros rubros que más le duelen a México, como el automotriz".

Consideró además que un fallo favorable para Estados Unidos abriría una oportunidad para reducir de una manera más efectiva la alta dependencia que alcanzó México en maíz y otros granos importados a mediano plazo.

Ello porque los agricultores de maíz e incluso de soya, canola y algodón podrían sembrar semilla transgénica en México.

"Va a ser interesante lo que puede derivarse si Estados Unidos gana, porque si el panel ratifica, con evidencia científica, que el grano transgénico no es dañino, entonces no habrá razón para que el Gobierno mexicano siga prohibiendo la siembra de maíz y soya transgénica, que cada vez tenemos que importar más para que el sector pecuario produzca cárnicos y leche.

"También podría cultivarse maíz transgénico para consumo humano en México y todo esto, en unos años, bajaría nuestra alta dependencia alimentaria del extranjero, por los altos rendimientos por hectárea que ofrece ese tipo de semillas mejoradas".

Con información de Frida Andrade