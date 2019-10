Percibe Interceramic panorama incierto

La empresa Interceramic aseguró que no espera un crecimiento para el 2020 debido a la incertidumbre en la economía nacional, sin embargo, confía en que la situación pueda estabilizarse.

Enrique Berumen, director de abastecimiento de la firma, explicó que actualmente existe un panorama dudoso para la industria, por lo que se mantienen a la expectativa de los avances que pudieran darse rumbo al cierre del 2019.

“Hay incertidumbre, las acciones que se han tomado por parte de Gobierno federal vemos que no están encaminadas a fortalecer la industria o ayudar a los empresarios, pensamos que la situación se va a sostener en el 2020, la verdad es que el escenario no es el mejor, pero de manera optimista creemos que no va a empeorar”, dijo.

De acuerdo con las declaraciones del entrevistado, la perspectiva económica ha provocado que cerca del 20% de los hornos de cerámica en el país se encuentren apagados, sin embargo, reiteró que en el caso de Interceramic la afectación no ha sido tan grave.

Respecto a las proyecciones de crecimiento para la empresa, comentó que hasta el momento no se prevén incrementos, por lo que la apuesta es mantener durante el próximo año el número de operaciones con las que cuenta la compañía actualmente.

Por otra parte, compartió que recientemente Interceramic ha sido víctima de robos, principalmente en la región del Bajío, lo que les ha afectado en la parte de ventas nacionales. (Eduardo Lara)



[email protected]