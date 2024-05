Pemex ya no debe emitir deuda por altas tasas, señala Banco

Ciudad de México.- Petróleos Mexicanos (Pemex) ya no debe emitir deuda en el mercado porque enfrenta tasas de interés mayores que las que le fijan al Gobierno federal, por lo que lo recomendable es que sea este último el que coloque la deuda de la petrolera, señaló Carlos Serrano, economista en jefe de BBVA México.

Actualmente, la deuda de la emproblemada empresa del Estado es colocada, en promedio, a tasas de interés aproximadamente 600 puntos base mayores que la del Gobierno federal, lo que significa que está pagando tasas de entre 10 y 11 por ciento en dólares, lo cual es un nivel elevado, enfatizó.

"Con los niveles de tasas de deuda que hay, no hay que permitir que Pemex vuelva a hacer una colocación. No tiene ningún sentido que la empresa coloque eso; nada más va a agravar la situación financiera", dijo al participar en el panel "Evaluando el impacto: exposición al sector público y su efecto sobre la solidez de la banca mexicana", del evento Fitch on México 2024, realizado por la calificadora Fitch Ratings.

"Sería mejor que Pemex no emita deuda, y que la deuda la emita el Gobierno federal y le inyecte los recursos a Pemex porque, de lo contrario, como Estado estaríamos contrayendo deuda a precios mucho mayores", agregó Serrano.

Manifestó que, eventualmente, cuando cambie el modelo de negocio de Pemex (como se prevé que lo haga), se podría reducir el costo del financiamiento.

"Ahí sí sería adecuado que regresara a los mercados, pero mientras las tasas sean tan altas, no es aconsejable que Pemex emita deuda en los mercados", apuntó.

Esto a su vez ayudaría al Gobierno federal, porque si es Pemex el que sale al mercado se coloca deuda más cara y termina por presionarlo, afirmó.

Se come Pemex 1% del PIB por apoyos gubernamentales

Pemex recibe apoyos del Gobierno federal equivalentes a uno por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) cada año, y este nivel se mantendrá o incluso puede elevarse en los próximos años, afirmó Carlos Serrano.

Detalló que el uno por ciento del PIB equivale a alrededor de 18 mil millones de dólares anuales, nivel que se ha registrado en los últimos cinco años, sumando un total de 88 mil millones de dólares.

"Pero si el precio del petróleo cayera, sería mayor, porque tendría que ser mayor el apoyo", subrayó el economista en jefe de BBVA México.

"En un país que ha tenido déficits de alrededor de 3 por ciento del PIB, que una tercera parte sea para Pemex es muy elevado".

Por ello, resaltó Serrano, es urgente que se realice un cambio en la estrategia y el modelo de negocio de la petrolera, de modo que represente una menor carga para el soberano, ya que, de lo contrario, los apoyos que demandará pueden ser de hasta 2 por ciento del PIB.

El economista recalcó que no hay duda de que Pemex es una empresa insolvente, con un patrimonio negativo de 95 mil millones de dólares y que, pese a los altos precios del petróleo, tiene ganancias muy bajas.

"Sobre todo es una empresa que pierde enormes cantidades de dinero", comentó.

Destacó que la deuda de Pemex es superior a los 100 mil millones de pesos, por lo que se espera que el Gobierno federal la siga apoyando.

En ese sentido, sostuvo que el cambio de modelo debería contemplar asociaciones entre Pemex y el sector privado.

"Esto no es una cuestión de ideología: Pemex no puede porque no tiene el capital, no hay espacio fiscal, ni el expertise para revertir la caída en la producción petrolera", señaló.

Consideró que, de reanudarse estas asociaciones, la petrolera podría elevar su producción.

Dimos a Pemex gasto específico para amortizaciones: SHCP

En 2024, el Gobierno le puso a Pemex una línea de gasto específica para el pago de amortizaciones, aseguró la Secretaría de Hacienda (SHCP).

Esta línea de presupuesto nunca había existido como parte del Presupuesto de Egresos de la Federación, destacó Rogelio Ramírez de la O, titular de la Secretaría de Hacienda, en la Reunión Nacional de Consejeros Regionales 2024 de BBVA México.

"El soberano le ha puesto a Pemex una línea de presupuesto que nunca había existido como parte del Presupuesto de Egresos de la Federación; Pemex ya dispone de una línea de gasto para el propósito del pago de amortizaciones. Entonces, éste es el inicio de una utilización, es decir, en el sentido de que el balance del Gobierno federal va a estar más dedicado a las atenciones de las necesidades de Pemex.

"Esto, sin dejar de lado que Pemex también tiene una experiencia y que el deudor soberano, en conjunto con Pemex, va a estar viendo cuáles son las oportunidades para reducir costos, mantener la autoridad, ser mucho más selectivo en las inversiones. En fin, es una agenda que va tomar mucha más forma concreta en la siguiente etapa de esta reestructura, pero es una reestructura que va a tomar años porque naturalmente es una deuda muy grande y es una empresa muy grande", aseveró el funcionario.

El titular de la SHCP resaltó que las siguientes acciones con Pemex estarán enfocadas en el refinanciamiento de la deuda, donde el deudor soberano estará involucrado de manera más directa, algo que ya se empezó a hacer este 2024.

"La Presidencia de la República y la Secretaría de Hacienda han adelantado pagos de amortizaciones de Pemex en los años inmediatos, estas amortizaciones de bonos, pero en efecto no se puede ocultar 'el sol con un dedo': es una empresa muy grande que lleva seis años de reestructura", reconoció.

"Lo que les puedo comentar es que esta reestructura, esta gestión a lo largo de seis años, nos ha dejado mucho aprendizaje sobre lo que es prioritario hacer en la siguiente instancia, y esta siguiente instancia pasa por la necesidad de enfocarnos más en el refinanciamiento de la deuda de Pemex involucrando ya de manera más directa al deudor soberano".

Presionan a petrolera requerimientos ASG para acceder a capital

Pemex está cada vez más presionada porque necesita cumplir con criterios Ambientales, Sociales y de Gobernanza (ASG), pero al mismo tiempo enfrenta problemas para acceder al capital precisamente por la falta de ellos, señaló Adriana Eraso, directora de Corporativos de Fitch Ratings.

"Es un reto grandísimo porque estamos viendo que la banca internacional está muy concentrada es descarbonizar portafolio. Entonces Pemex tienen un problema, o sea, le 'prende flama' al gas que sale, que es supremamente contaminante", señaló tras participar en Fitch on México 2024.

Recordó que la empresa ha reportado derrames y accidentes en refinerías en los que desafortunadamente han fallecido trabajadores.

"Eso empieza a tener problemas en el acceso a capital, no solamente es reputacional. Más que en la parte social, en la parte ambiental hay banca que tiene mandatado; estamos viendo que están exigiendo acciones mucho más contundentes en este aspecto.

"Algo que preocuparía es el capital que Pemex no tiene en este momento para operar más el capital que necesita para estas iniciativas de ASG. ¿Cómo se va a fondear?", cuestionó.

Por otra parte, Eraso consideró que sería positivo que el Gobierno federal contemple los apoyos para Pemex en el Presupuesto público de cada año, tal como lo hizo en 2024, ya que eso ayudaría a fortalecer la calificación de la empresa paraestatal.

"Sí quisiéramos ver que lo que se hizo el año pasado de tener una partida presupuestal para Pemex, y tener esto ya como fijo, que se siguiera viendo en una serie de años para poder nosotros decir 'es que hay visibilidad y sabemos cómo esto va a funcionar en un Gobierno'".