Pemex está más fuerte que nunca: Nahle

Ciudad de México— La Secretaria de Energía, Rocío Nahle, manifestó que Petróleos Mexicanos está más fuerte que nunca, a pesar de la baja en las calificaciones sobre deuda de la empresa por parte de la calificadora Fitch Ratings.

"Pemex está más fuerte que nunca, se están recuperando hidrocarburos, se le está dando inversión, vamos a construir una nueva refinería, Pemex está muy bien", dijo en breve entrevista en la Cámara de Diputados, luego de una reunión con legisladores de Morena donde se abordó la agenda legislativa del nuevo periodo ordinario de sesiones.

Nahle coincidió con el calificativo de "hipócritas" que el Presidente Andrés Manuel López Obrador puso a las firmas que evalúan la capacidad de deuda de la petrolera.

"No hay otra palabra a hipocresía, no hay explicación en sus variables.

"No sé cuáles sean sus intenciones o intereses. Vamos a ponernos a trabajar y producir con nuestro País y nuestras empresas, y es lo que estamos haciendo", mencionó.

La funcionaria señaló que ya se le están dando recursos a Pemex, se está combatiendo el huachicol, se está recuperando lo robado y la Secretaria de Hacienda anunció la modificación al régimen fiscal de la empresa para que sea más flexible.

Además, dijo que en el Gobierno no confían en la calificación y adelantó que en unos días habrá economistas que le van a seguir el hilo y no van a coincidir.

"¿Hay mano negra?", se le preguntó.

"No sé", respondió.



....Pero advierten situación de fragilidad

La baja en la calificación de Fitch Ratings deja a Petróleos Mexicanos en una situación de fragilidad con efectos perniciosos en la población, afirmó la senadora priista Vanessa Rubio.

"Sí se le está poniendo ahora en una posición de fragilidad a Pemex y desde luego ahora, la Secretaría de Hacienda tendrá que conseguir financiamiento para ayudar a inyectarle recursos a Pemex, que lo requiere.

"Sí se puso en una situación crítica las finanzas de Pemex y se tienen que tomar acciones muy pronto para evitar que los mercados internacionales sigan viendo de esta forma a Pemex", alertó.

La ex subsecretaria de Hacienda y Crédito Público en el Gobierno de Enrique Peña, previó que ahora la deuda de Pemex "va a costar más dinero a todos los mexicanos. Esto al final del día lo acabamos pagando todos. El hecho de que Pemex tenga una deuda más alta porque el diferencial que hay que pagar en las tasas de interés es mayor".

"Eso le acaba pegando a las finanzas públicas del País, y al final del día lo acabamos pagando todos los mexicanos. Esa es la parte más importante.

"Y por el otro lado, que dejen de venir inversiones a nuestro País que generan empleo, pues en el sector energético eso también nos pega como país", resumió.