Peligran bonos de fin de año

La fase crítica que enfrenta la economía mexicana amenaza los crecimientos salariales planeados por las empresas para sus empleados en el próximo año así como bonos que normalmente se entregan en época decembrina, comentó Eduardo Ramos, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex).

El líder del organismo explicó que la caída de un 0.4 por ciento a tasa anual que registró el Producto Interno Bruto (PIB) en el tercer trimestre del año provoca inquietud tanto en trabajadores como en empresarios, ya que es común que a finales de año se realicen evaluaciones de desempeño para aumentar sueldos.

“Cuando no hay actividad económica no hay flujo de dinero y las empresas no están en condiciones de aumentar salarios, muchas acostumbran a hacer evaluaciones de desempeño pero ahorita hay inquietud”, dijo.

Y agregó que “cuando hay un incremento salarial, el aguinaldo es en función a ese salario y también las utilidades, pero la actividad económica no tiene un comportamiento que aliente a ello… esto (la caída del PIB) atenta contra los incrementos salariales”.

Ramos Morán indicó que cuando hay una actividad económica positiva existen más posibilidades de incrementar salarios, pero si hay un riesgo de recesión “todo se congela”.

Además dijo que el nulo crecimiento que presentó la economía mexicana durante el tercer trimestre del año tiene un impacto directo en los ingresos de las personas.

“A lo mejor un ciudadano común y corriente dirá que a él qué con ese retroceso, pero en algún momento lo alcanza la realidad”, recalcó.

Para el presidente local de Coparmex es preocupante que la economía del país siga sin crecer, por lo que pidió al Gobierno federal tomar medidas ante esta situación.

“Los que nos preocupa más que ese menos 0.4 es la tendencia, porque no hay factores que estimulen una tendencia positiva porque no hay inversión”, concluyó.



[email protected]