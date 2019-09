Peligra ratificación del T-MEC

El enjuiciamiento de Donald Trump cancela las posibilidades reales de la ratificación del T-MEC, del cual pende la mayoría de las maquilas de Ciudad Juárez, comentó Isaac Leobardo Sánchez, economista investigador de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ).

Explicó que la industria maquiladora de esta frontera se encuentra en la incertidumbre porque no se ha dado la firma de este tratado entre Estados Unidos, México y Canadá, por lo que el juicio político en contra del mandatario norteamericano es un obstáculo.

“La expectativa es muy alta de que pase al siguiente año la ratificación del T-MEC, y eso tendría consecuencias directas sobre todo en las exportadoras de México y una de ésas es Ciudad Juárez”, comentó.

De acuerdo con reportes de medios estadounidenses, un informante alertó a los servicios de inteligencia de una llamada entre el mandatario estadounidense y su homólogo ucraniano, Volodimir Zelensky, en la que Trump le pedía ayuda para investigar a Joe Biden, uno de los candidatos demócratas a las elecciones de 2020.

La Constitución estadounidense establece que el presidente “debe ser destituido de su cargo si es acusado de y condenado por traición, soborno u otros crímenes o delitos graves”.

“Lo que van a querer hacer los demócratas es dejarlo lo más mal posicionado de cara a la reelección presidencial. Es parte de una estrategia política con impacto económico directo a nuestra localidad”, expresó el economista de la máxima casa de estudios.

Agregó que antes del enjuiciamiento a Trump, existía ya incertidumbre en el sector industrial por la ralentización económica de Estados Unidos, lo que viene a reforzar este escenario.

También apuntó que este tipo de factores deberían ser tomados en cuenta para la creación de la industria nacional y no depender de ciclos económicos extranjeros, como el de Estados Unidos.

“Sigue siendo el mismo llamado a generar industria propia, que en Juárez haya clúster de desarrollo industrial con capital nacional”, exclamó.

“Hay el talento y las capacidades, el problema es que no hay recursos ni estrategias a largo plazo”, añadió.



[email protected]