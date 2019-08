Pegó austeridad al crecimiento

Las políticas de austeridad del presidente Andrés Manuel López Obrador han provocado que el Gobierno no esté gastando tanto como debiera y por lo mismo no se está logrando la meta de crecimiento económico del país de un 4 por ciento como se esperaba, comentó Isaac Leobardo Sánchez Juárez, economista e investigador de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ).

El experto dio a conocer que mientras la deuda pública en México ha crecido en los últimos años, la inversión ha caído, provocando un estancamiento en la actividad económica del país.

Informó que cuando Enrique Peña Nieto asumió la Presidencia de la República en diciembre de 2012, la deuda pública en México equivalía al 32.7 por ciento del producto interno bruto (PIB) y subió a 44.3 en diciembre de 2018 cuando dejó el cargo, mientras que en el primer trimestre de 2019, estando ya Andrés Manuel López Obrador como presidente, ésta incrementó a 45.1 por ciento.

En contraste, la inversión pública pasó del 5.2% del PIB en diciembre de 2012 al 3.1 en el mismo mes de 2018, mientras que de enero a marzo de este año cayó hasta el 2.7%.

“La contratación de nueva deuda se detuvo con la llegada de Andrés Manuel porque fue su compromiso de campaña y lo que subió en el primer trimestre de este año es por los compromisos adquiridos desde la administración de Peña Nieto”, comentó.

Sin embargo, agregó que las políticas de austeridad de AMLO han estancado la actividad económica al no generar inversiones que permitan a su vez un crecimiento económico.

Explicó que en el tema de las finanzas públicas existe una llamada “regla de oro”, en la que se establece que toda contratación de deuda pública tiene que canalizarse a obra, para que de esa manera lo que se pidió prestado se pueda reintegrar.

Sin embargo, en México no se está cumpliendo con esta regla desde hace más de 20 años.

“Si desvías lo contratado a actividades que no tienen impacto económico, lo que va a ocurrir es que la deuda va a comenzar a crecer de manera incesante y ya no va a tener efectos en el crecimiento económico”, apuntó.

Agregó que se espera que el país tenga pronto una mejora económica tras el anuncio que realizó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público el pasado 29 de julio, en el que se informó que se destinarán casi 500 mil millones de pesos en infraestructura.

