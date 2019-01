Pegaría poco a PIB combate a huachicol

Ciudad de México— Grupo Financiero Banorte anticipó un impacto moderado en el Producto Interno Bruto (PIB) de México ante la falta de suministro de gasolinas tras el plan para el combate al robo de combustibles, conocido como "huachicoleo", iniciado por el Gobierno federal el 27 de diciembre pasado.

El impacto, consideró la institución financiera, podría ser limitado siempre y cuando no se extienda más allá de lo necesario y, en los estados donde se ha normalizado la situación, no se repita nuevamente.

Señaló que los primeros retrasos en términos de falta de suministro de gasolinas en algunos estados del País se registraron a partir del 31 de diciembre, y como resultado de plan con el "huachicoleo" se han observado afectaciones en el suministro en algunas entidades.

Tomando como fecha de inicio el 31 de diciembre del 2018, destacó el impacto en 13 estados, siendo los más afectados: Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Querétaro y el Estado de México.

Calculó que al 18 de enero pasado, el impacto de esta medida es de 0.12 por ciento del PIB, a finales de este mes sería de 0.17 por ciento, y si se extiende hasta finales de febrero próximo el impacto total acumulado sería de 0.3 por ciento del producto.

A pesar de ello, Banorte mantuvo en 1.8 por ciento su expectativa de crecimiento para la economía mexicana en el 2019, aunque reconoció que esta estimación tiene riesgos a la baja.

"En nuestra opinión, la desaceleración del País estará explicada en buena medida por la típica moderación de la actividad durante el primer año de gobierno de una nueva administración federal", añadió en un análisis.

Adicionalmente, refirió que las cifras conocidas hasta el momento sobre el dinamismo económico confirman un desempeño más moderado del sector manufacturero, lo que se atribuye en gran medida a un desempeño más débil de la economía y comercio global, en particular de Estados Unidos.

Aunado a ello, algunos indicadores adelantados, como los niveles de confianza empresarial y los índices manufacturero y no manufacturero del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF), también sugieren una moderación.

Estimó que un contexto global caracterizado por la reducción del estímulo monetario por parte de los países avanzados, y su consecuente efecto en términos de condiciones financieras menos laxas, también podrían impactar al dinamismo local.