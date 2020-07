Pegaría al comercio cambios en aduanas

Archivo/El Diario / La oficina local a un costado del puente ‘libre’

Monterrey— Además de que no va a solucionar de fondo el problema, poner a las Fuerzas Armadas al mando de la aduanas del país podría impactar en su operación, principalmente en mayor fiscalización y tiempo en cruces de mercancías, advirtieron especialistas en comercio exterior.

Marisa Cervera, directora de Proconsult, explicó que esa medida inquieta más, luego de que el fin de semana la autoridad dio un mensaje claro: combatir la corrupción y evitar tráfico de ilícitos, pero también elevar la recaudación, cuando muchos de los acuerdos comerciales ya contemplaron la desgravación arancelaria.

La consultora describió que la aduana tiene tres funciones, que son la agilización del comercio internacional; la fiscalización, que busca que toda operación cumpla con regulaciones y permisos, y la tercera es proteger a la industria nacional.

“Pero me llamó la atención que en el mensaje Horacio Duarte, administrador general de Aduanas, dijera que la función de la aduana es recaudatoria, y que el presidente le dijo que tendría que aumentar la recaudación de las aduanas, cuando los aranceles han ido bajando a nivel mundial”.

Cervera refirió que hace varias décadas todo lo que entraba a México se revisaba, y si bien hoy hay actividades de narcotráfico, existe el temor de que se vuelva a esos tiempos en donde se compliquen los cruces de la mercancía.

Felipe González, presidente de la Confederación Latinoamericana de Agentes Aduanales, expuso que se requiere un verdadero conocimiento de la operación.

“La persona debe estar preparada para llevar la administración de una aduana, no puede llegar gente que no tenga conocimiento. Ése es el problema de las aduanas, que la gente no está debidamente capacitada”, detalló.

Manuel Guerrero, agente aduanal, expuso que el personal debe estar preparado o conformar un equipo que lo apoye.

“Está bien que sea militar, el detalle es que se rodee de gente que tenga experiencia en el tema aduanal. Está el administrador de la aduana y tiene diferentes subadministradores: el legal, de contabilidad y glosa, de operación aduanera y de recintos fiscalizados”, agregó.