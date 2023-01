Pegará a empresas el reparto de utilidades

Monterrey.- Con la reforma laboral que prohibió la subcontratación, el outsourcing, las empresas con ganancias gravables mayores a 300 mil pesos en el 2022 tendrán más costos de Participación de los Trabajadores en las Utilidades (PTU), advirtió Daniel Ordaz.

El miembro de la Subcomisión de Capital Humano del Consejo Nuevo León afirmó que también enfrentarán una agudización de inspecciones de la autoridad.

PUBLICIDAD

"Habrá inspecciones muy severas de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, pero también estarán coordinadas con otras dependencias federales en estos operativos que podrían dar lugar a chantajes o al pago de multas que van desde 150 hasta 5 mil Unidades de Medida y Actualización (UMAs).

Esto representaría de 15 mil 561 a 518 mil 700 pesos, según el valor actual de la UMA, que es de 103.74 pesos.

Con esto, las empresas también enfrentarán un mayor costo de vacaciones, al aumentarse el tabulador al que tienen derecho, añadió, y habrá un alza en las cuotas sociales, que en forma gradual pasarán de 6.5 por ciento a 15 por ciento del salario base de cotización.

Agregó que las empresas que hayan tenido ganancias en el 2022, ahora no podrán amortizar pérdidas de años anteriores.

Con esto, añadió, tendrán que repartir a sus trabajadores un 10 por ciento de las ganancias del año u optar por pagar el promedio de las ganancias de los últimos tres años o tres meses de salario mínimo.

"Pero a las empresas que pagaban un alto monto de utilidades les beneficiará porque ahora ya existe un tope a ese pago".

Si la empresa opta por pagar a sus trabajadores tres meses de salario mínimo, estaría devengando cerca de 18 mil pesos a cada trabajador.

Con la reforma laboral al outsourcing, advirtió, las empresas deberán pagar el reparto de utilidades a todos sus trabajadores, a excepción de las personas que hayan trabajado menos de 60 días para la empresa o que la empresa haya registrado pérdidas en el ejercicio.

"Ya no se puede decir que este año no se va a pagar reparto de utilidades a los trabajadores por razón de que en años anteriores hubo pérdidas, pero ya es inválido dejar de pagar porque la empresa va a amortizar las pérdidas de otros años: eso ya no se vale".

Señaló que tampoco hay obligación de la empresa de incluir en el reparto de PTU a directores, gerentes, administradores, socios o accionistas.

Ordaz dijo que México es uno de los pocos países en donde existe la práctica de otorgar en forma obligatoria el PTU, pues sólo existe en Chile, Perú, Venezuela y Brasil.

Señaló que las empresas con menos de un año de haber iniciado operaciones estarán exentas de ese pago a los trabajadores en mayo próximo.