Pega inflación a crédito hipotecario y automotriz

Chihuahua— El presidente del Centro Bancario del Estado de Chihuahua, Héctor Sada Márquez dijo ante el avance permanente de la inflación en México, se proyecta que el Banco de México pueda establecer la tasa de interés de referencia en 9.5 por ciento a finales del presente año. Planteó que aun y con los otros ajustes que se han dado para tratar de disminuir el financiamiento y la economía, al menos en Chihuahua, sólo se habría visto impactado a la baja el crédito de las tarjetas, no así el hipotecario, automotriz y empresarial, entre otros.

En el estado de Chihuahua, según cifras dadas a conocer por el delegado de la Condusef, Gerardo Núñez, al cierre del 2021 había registrados 828 mil 091 contratos de tarjetas en el estado de Chihuahua.

Sobre el crédito hipotecario, tan sólo el Infonavit registra 7 mil 687 expedientes para la compra de vivienda nueva y usada en la entidad con una derrama de 3 mil 963 millones de pesos. También se ejercieron 3 mil 322 créditos más para acciones de mejoramiento y ampliación de viviendas por 115 millones de pesos.

A este financiamiento habría que sumar los ejercidos exclusivamente por la banca y otras instituciones como Fovissste y Coesvi, así como el de los desarrolladores.

Por lo que hace al crédito automotriz, se puede percibir también un incremento ya que en el primer semestre se vendieron en la ciudad un total de 8 mil 016 automotores nuevos ligeros en las agencias de la ciudad de Chihuahua, un 0.7 por ciento más respecto de las 7 mil 957 registradas en ese mismo periodo del año pasado, de acuerdo a la estadística de AMDA Chihuahua.

Por lo que hace a la venta estatal, sin considerar la Ciudad Juárez, donde las agencias no son socias de AMDA, se colocaron 10 mil 062 automotores nuevos en el primer semestre del 2022, el 1.03 por ciento más respecto de los nueve mil 959 reportados en ese mismo periodo del 2021.También la AMDA Chihuahua.

El presidente del Centro Bancario del Estado de Chihuahua informó que ante el incremento de la FED en Estados Unidos de la tasa de referencia en 0.75 puntos, se espera que Banxico también lo haga en breve.

Dijo que eso se hace para tratar de mantener la inflación con una menor consumo y demanda de crédito. No obstante, apuntó, que puede decir que hasta ahora, no hay baja en créditos en la plaza, ya que se sigue pidiendo e invirtiendo. Precisó que donde sí se percibe una baja es en las operaciones de las tarjetas de crédito en la plaza, aunque no detalló en qué porcentaje.

El banquero ha justificado en otras ocasiones las alzas a la tasa de referencia, que es una necesidad para evitar que los inversionistas saquen su dinero y lo lleven a otros países que les ofrezcan mayores rendimientos, y también, para buscar el objetivo principal de frenar la inflación que ya llegó a 8.16 en términos generales en el país durante la primera quincena de julio y fue la más alta para una primer quincena desde enero del 2001.