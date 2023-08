‘Pega’ falta de lluvias a productores

Chihuahua.- En los últimos 30 años, Chihuahua ha tenido 15 ciclos agrícolas acotados por la falta de agua y el 2024 se dará en las mismas circunstancias, pues únicamente se contempla sembrar alrededor del 67 por ciento de la superficie agrícola debido a los bajos niveles con los que terminarán las presas que se estima sea por debajo del 40 por ciento, ante la falta de lluvias que ha tenido la entidad en el presente año.

Así lo anunció el diputado federal Salvador Alcántar, quien manifestó que en promedio, se requieren mil 86 millones de metros cúbicos para sembrar la totalidad de la superficie agrícola en los distritos 05 de Delicias y 90 de Ojinaga y no se tendrá la disponibilidad de tal cantidad de agua para el próximo año.

De acuerdo con el reporte emitido ayer por la Comisión Nacional del Agua (Conagua), la presa La Boquilla se encuentra al 45.4 por ciento de su capacidad; la presa Francisco I. Madero conocida como “Las Vírgenes” se encuentra al 43 por ciento; mientras que la Luis L. León, conocida como “El Granero”, registra un almacenaje del 73 por ciento.

En total, las diez preseas que se encuentran en el estado reportan un almacenaje de 1953.615 millones de metros cúbicos, pero aún se mantiene la extracción, proceso que finaliza el próximo 30 de septiembre.

Ante esto, Salvador Alcántar manifestó que aún mantienen la esperanza de que se pueda establecer un temporal lluvioso en lo que resta de agosto, así como en septiembre, aunque indicó que los pronósticos de Conagua no son alentadores, por lo que difícilmente, las presas podrán captar más agua.

En este sentido, destacó que serían 16 ciclos agrícolas en los últimos 31 años en los que no se podría sembrar la totalidad de la superficie por la falta de disponibilidad de agua, por lo que, indicó que este es también uno de los motivos por los que no se puede permitir la extracción para llevar el agua a Tamaulipas, estado que mantiene esa intención, lo cual técnicamente no es viable, debido a que se perdería más del 80 por ciento del agua en el trayecto y dejaría en una condición precaria al campo chihuahuense.

En cuanto al cumplimiento del tratado internacional de agua, que México tiene con Estados Unidos, resaltó que por el momento no es una situación apremiante, debido a que aún restan dos años para cumplir con la aportación y, además, este quinquenio permite cerrar con adeudo, razón por la que dijo, no existe urgencia en realizar aportaciones.

En lo que respecta al programa de estimulación de lluvias “bombardeo de nubes” que realiza el Gobierno Federal a través de la Comisión Nacional de Zonas Áridas (Conazas), apenas se han realizado tres vuelos, debido a que no han existido las condiciones climatológicas necesarias para esparcir el yoduro de plata, y de estos vuelos aún no se conocen los resultados que tuvieron.