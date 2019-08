‘Pega’ baja productividad a crecimiento

Ciudad de México— El crecimiento económico de México ha sido bajo durante la última década y unos de los factores detrás es la baja productividad laboral, consideró S&P Global Ratings.

Destacó que el crecimiento ha promediado apenas 2 por ciento, menos de la mitad del 5 por ciento que han crecido los mercados emergentes, mientras que la productividad laboral ha promediado apenas 0.4 por ciento en los últimos 10 años, en comparación con más del 4 por ciento de los emergentes en general.

En su reporte publicado ayer lunes, “Productividad baja y desigual en México: Qué nos dice sobre el crecimiento futuro del PIB”, la calificadora indicó que lo anterior significa que el empleo, más que el crecimiento de la productividad, ha sido el principal factor para apoyar el crecimiento del PIB.

“El desafío para el modelo de crecimiento de México basado en elevado empleo/baja productividad es que la dinámica demográfica que ayudó a impulsar el empleo en el pasado será menos favorable en los siguientes años”, dijo Elijah Oliveros-Rosen, economista senior para América Latina.

Esto se debe al crecimiento de la población en edad laboral, que se expandió en promedio 1.8 por ciento en los últimos 10 años, y se espera que se sitúe 0.5 por ciento por debajo en la siguiente década.

“En otras palabras”, añadió Elijah Oliveros-Rosen, “si la productividad no mejora, y la participación de la fuerza laboral tampoco lo hace, la economía mexicana crecerá en promedio a una tasa más cercana a 1.5 por ciento, y no a 2 por ciento, en la siguiente década. Esto se equipara al crecimiento promedio de 0.6 por ciento en el PIB real per cápita, frente a 0.9 por ciento en los últimos 10 años”.