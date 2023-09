‘Pega’ al comercio crisis en exportaciones

Además de la industria, el sector comercio se ha visto afectado por la lentitud de las revisiones en el puente Zaragoza, el cierre del cruce Córdova-De las Américas y la lentitud en el sistema del SAT, dijo Rogelio Ramos Guevara, presidente de la Cámara Nacional de Comercio.

Mencionó que sólo el martes 70 camiones de la empresa S-Mart, que transportaban abarrotes y perecederos, no pudieron cruzar y quedaron varados en la fila, de acuerdo con la información que le proporcionó Óscar Pérez, uno de los representantes de dicha cadena de supermercados.

PUBLICIDAD

“S-Mart me estaba hablando de 70 carros que están ahorita congestionados, y lo que él me dice es que ‘lo que trae abarrotes no me interesa, lo que me apura mucho es todo lo que es perecederos: cárnicos y todo lo que puede perder su vigencia y tirarlo a la basura’, no se lo van a vender a la gente”, mencionó.

Dijo que aunque hasta ayer no se reportaban pérdidas por mercancía debido a que va refrigerada, tomando en cuenta que sólo habían transcurrido dos días, de continuar el problema podrían empezar a echarse a perder.

“Hay alarma, pero no me han dicho: ‘yo ya perdí tanto dinero’, pero he estado al pendiente con ellos, con la Asociación de Agentes Aduanales y con los de S-Mart, que son los que están más apurados”, comentó.

El líder empresarial dijo que otras cadenas comerciales de abasto como Supermercado González también cruzan perecederos.

“Ahorita ya está restablecido el sistema muy lento, siguen las filas muy largas, lo que está pidiendo a la Asociación de Agentes Aduanales es que amplíen el horario en Tornillo para que desahogue un poquito el puente Zaragoza”, comentó.

Dijo que las gestiones con la aduana mexicana han sido más complicadas debido a que apenas el pasado lunes se cambió al administrador Cecilio Martínez Arcos y en su lugar quedó Jorge Arturo Sánchez Avilés.

“Ha sido otra complicación porque ya nos entendíamos muy bien con Cecilio y el otro pues está llegando y agarrando todos los hilos”, apuntó.