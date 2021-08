‘Pega’ a lecheros alza en insumos

Ciudad de México— El alza en los costos de producción para los lecheros nacionales, derivada del aumento en los precios del 30 al 50 por ciento en insumos para alimentar al ganado, les implicará una pérdida de 12 mil millones de pesos este año.

Dicha circunstancia pone en desventaja a un sector, cuya producción no es suficiente para satisfacer la demanda, pues actualmente se produce el 70 por ciento de lo que se consume en México, pero para 2050 se estima que sea sólo el 50 por ciento, de acuerdo con la Federación Mexicana de Lechería (Femeleche).

“Hoy los productores de leche estamos en una situación de costos muy apretados, el precio del maíz pasó de estar en 4.50 pesos a estar arriba de 7, una vaca come 8 kilos; el precio de la soya pasó de estar entre 5 y 6 pesos a 11, se come dos kilos y así todo. Entonces, realmente el costo de producción de leche creció, en promedio, 1.50 pesos por litro, algo que no se ha repercutido hacia el mercado del productor de leche.

La industria, en algunos casos, hemos visto incrementos de entre 30 y 50 centavos, entonces hoy el productor de leche está perdiendo un peso por litro y es algo delicado cuando se producen 12 mil millones de litros, este año vamos a perder 12 mil millones de pesos y la forma de mantenerse de forma productiva sin tener que vender todo el ganado es haciendo carne para poder alimentar a las otras (vacas)”, detalló Vicente Gómez, presidente de la Federación.

Ante ello, afirmó, hay conversaciones con la Secretaría de Agricultura (Sader), Liconsa y Segalmex para considerar en el presupuesto del sector para el siguiente año una reingeniería que dé la capacidad para una mejor gestión de los pagos a los productores.

“Nosotros consideramos que Liconsa debe tener un precio de garantía de 9.70 pesos, como tope, la realidad es que los productores de Liconsa están cobrando alrededor de 7.95 pesos por tema de calidades, transportes, enfriamiento, centros de acopio. Entonces consideramos que debe subir 1.50 pesos, que es lo que aumentó el costo de producción.

En México existen 50 mil unidades de producción lechera, 72 por ciento de los productores tienen menos de 5 hectáreas, 95 por ciento de posee menos de 100 vacas.

En 2020, la producción fue de 12 mil 564 millones de litros de leche, no obstante, al existir un déficit del 30 por ciento, se importaron 655 mil toneladas de productos lácteos, es decir, el 21 por ciento de las compras a nivel mundial.