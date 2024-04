Pega a changarros cobro de comisiones: ANPEC

Ciudad de México.- Para los pequeños negocios las transacciones en efectivo son lo normal, tanto pago a proveedores como a clientes, por lo que prohibir el cobro de comisiones con tarjeta desincentivara los pagos en ese esquema, anticipó Cuauhtémoc Rivera, presidente de la Alianza Nacional de Pequeños comerciantes (ANPEC).

En la presentación de los resultados de la Encuesta 21 "Desafíos a Resolver 2024-2030", detalló que el 96 por ciento de los consultados paga a sus proveedores con efectivo, mientras que 56 por ciento acepta pagos digitales, aunque se reconoce la preferencia por el efectivo debido a las comisiones.

"Solo 8 de cada 10 encuestados sigue pensando que tiene mayor ventaja manejando el dinero en efectivo", detalló Rivera.

Consideró lamentable la medida aprobada por mayoría de la Cámara de Diputados al prohibir el cobro de comisiones bancarias en negocios, que podrían pagar multas millonarias pese a su tamaño.

"El origen del problema son los banqueros, la banca mexicana que no ha ayudado en nada o muy poco al desarrollo económico, en cuanto a la microeconomía y economía social, en cuanto a que el perfil crediticio del pequeño comercio no está a la altura de los perfiles que buscan y por lo tanto no hay apoyo crediticio para el desarrollo de este tipo de negocios.

"Nosotros no cobramos la comisión, la fijan los banqueros, y si se quiere eliminar esto pues habría que ver si todos los banqueros de menos redujeran el costo de la comisión y que dejaran claro por qué es tan alta esa comisión", acusó Rivera.

Si el objetivo es reducir la informalidad en los pequeños negocios, ANPEC consideró que esta medida representa un retroceso, pues los comercios dejaran de recibir pagos con tarjeta o la comisión se va a trasladar a los precios en general.

De acuerdo con los resultados de la encuesta, el 68 por ciento de los negocios consultados aceptaría pagos digitales si las comisiones fueran más bajas.

Extorsiones y asaltos, los delitos comunes en tienditas

Al menos el 40 por ciento de los consultados entre el 25 de marzo y el 5 de abril señalaron que han sido víctima de algún delito, y si bien, el robo hormiga es el principal lastre, la extorsión y el asalto a mano armada son de los más frecuentes.

Según los resultados, el 43 por ciento de los consultados padeció robos de mercancía, mientras que el 25 por ciento acusó extorsiones en sus negocios, en tanto 15 por ciento sufrió asaltos violentos.

A estos temas, en menos frecuencia, la corrupción por parte de inspectores y cobro de derecho de piso fueron otros crímenes que acusaron los pequeños negocios del país.

Aunado a los delitos sufridos, los comerciantes prácticamente no cuentan con opciones como seguridad e incluso el 86 por ciento declaró no contar con botones de pánico para llamar a las autoridades cerca de sus locales.

"El tema de seguridad es el principal problema del que adolece el país, los niveles de inseguridad son muy fuertes", alertó Rivera.