Pedirá IP cuentas a procurador fiscal

Ante la incertidumbre por el plazo para acceder al estímulo del Impuesto al Valor Agregado (IVA) al 8 por ciento que sigue sin publicarse en el Diario Oficial, empresarios de Ciudad Juárez viajarán el próximo 21 de febrero a la Ciudad de México para reunirse con el procurador fiscal Carlos Romero Aranda.

Raúl De León Apraez, presidente de Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra), dijo que las solicitudes después del 7 de febrero, fecha en que cerró formalmente el plazo, siguen recibiéndose fuera de tiempo.

Aclaró que se concedió una extensión de 30 días más, pero todavía no se define el inicio y la vigencia. Por lo tanto, las reglas tampoco han sido publicadas en el Diario Oficial de la Federación (DOF) y las empresas juarenses siguen en las mismas condiciones.

“Sigue cerrado el sistema. Vamos a tener el próximo jueves una junta con el procurador fiscal para darle seguimiento. Va la mayoría del CCE en Juárez”, refirió.

El presidente de Canacintra comentó que tras las gestiones hechas por el CCE de Juárez se concedió la prórroga para inscribirse al padrón del IVA.

Para ello se consideraron factibles 30 días más, pero no se formalizó el período exacto.

“Vamos para darle seguimiento más personalizado a ese y los demás temas”, indicó.

El 1 de febrero pasado el empresariado de Ciudad Juárez sostuvo una junta con el Procurador Fiscal Carlos Romero Aranda para llevar a cabo una mesa de trabajo sobre los cambios propuestos al Decreto de Estímulos Fiscales en la Región Fronteriza.

Eduardo Ramos Morán, presidente de la Confederación Patronal Mexicana (Coparmex) comentó que el funcionario anunció la extensión del plazo, pero no se oficializó.

De acuerdo con datos de Cámara Nacional de Comercio (Canaco) apenas 125 empresas de las 4 mil agrupadas al organismo bajaron el IVA.

Esto debido a las complicaciones para acceder al decreto.

En el caso del ISR para tener el estímulo al 20 por ciento el registro sigue abierto hasta el 31 de marzo próximo. (Cinthya Ávila / El Diario)



[email protected]