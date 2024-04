Pasan hoteles su peor Semana Santa

Las bajas temperaturas que se registraron durante las vacaciones de Semana Santa en Ciudad Juárez bajaron a su vez la ocupación hotelera al 35 por ciento, provocando que fuera la peor temporada en muchos años, dijo el presidente de la Asociación de Hoteles de Ciudad Juárez, Rogelio González Alcocer.

A pesar de que promovieron descuentos del 30 por ciento para los juarenses que quisieran pasar un fin de semana en alguna de sus instalaciones, la promoción no hizo efecto debido a que, aunque los fronterizos que no pueden viajar en este período de asueto buscan ir a los hoteles para disfrutar de las albercas, en esta ocasión el clima no lo permitió, explicó.

“Pusimos las tarifas muy bajas para estas vacaciones, pero lamentablemente el clima no nos ayudó. Siempre los huéspedes locales es lo que tratamos de jalar y en esta ocasión prefirieron quedarse en sus casas a salir porque el clima no estaba para usar albercas, que es lo que ofrecemos”, comentó.

Dijo que el 35 por ciento que registraron fue muy bajo en comparación con otros años, ya que en otras temporadas de Semana Santa, cuando hay clima agradable, sube hasta el 70 por ciento.

“Éste es de los peores años que hemos tenido en Semana Santa, pero vamos a seguir teniendo ofertas para la gente local que quiera estar yendo a usar las instalaciones de los hoteles aquí en Ciudad Juárez”, comentó.

El líder de los hoteleros consideró que a partir de ayer, que las actividades volvieron a la normalidad, inició la recuperación, ya que Juárez es una ciudad donde el turismo es de trabajo y no recreativo.

“Ya tenemos reservaciones de la gente que viene a trabajar, a la gente del mismo Gobierno que viene a Ciudad Juárez, entonces ya empieza la recuperación”, añadió.

Entre los eventos con los que el sector hotelero espera tener ocupación están un congreso deportivo en el que vienen unos 800 seminaristas y el congreso de mujeres empresarias, refirió.

