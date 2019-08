Pasa de guerra comercial a una de divisas

Nueva York— El presidente Donald Trump afirma que las guerras comerciales son fáciles de ganar, pero ese alarde parece peor que nunca en medio de la carnicería financiera de su última amenaza de aranceles sobre los productos chinos.

Su guerra comercial ahora se ha convertido en una guerra de divisas, lo que eleva el potencial daño económico a otro nivel, señaló el consejo editorial de The Wall Street Journal.

En su columna de opinión, el diario indicó que ese fue el mensaje de ayer en los mercados financieros, que se desplomaron en todo el mundo después de que China devaluó el yuan tras la amenaza de Trump de aranceles del 10 por ciento sobre 300 mil millones de dólares en productos chinos.

El desplome siguió a la decisión de China de establecer su paridad entre el yuan y el dólar por debajo de 7 a 1, su nivel más bajo desde 2008. Trump tuiteó que esto es “manipulación de divisas”, pero ¿qué esperaba? Esto es menos represalia que el reconocimiento por parte de Beijing y los mercados de divisas de que la disminución de los flujos comerciales con Estados Unidos y la debilitación de la economía china crean una menor demanda mundial del yuan.

Trump con sus aranceles es el arquitecto del yuan más débil que dice no querer, señaló la publicación.

El lunes, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos intensificó el enfrentamiento al llamar oficialmente a China un manipulador de divisas, lo que podría desencadenar más aranceles.

Pero Beijing tiene un incentivo para evitar cualquier devaluación adicional para evitar la fuga de capitales. Un episodio de fuga de capitales en 2015-16 vio a Beijing gastar alrededor de un billón de dólares de sus reservas de divisas de 4 billones en defensa del yuan. Una depreciación demasiado profunda también podría desencadenar una crisis de deuda ya que los prestatarios chinos luchan por pagar las deudas en moneda extranjera en yuanes devaluados.

Los flujos de capital a través de Hong Kong y otros lugares dificultan la detección de todo el endeudamiento externo de China en los datos oficiales.

Los incumplimientos en China comenzaron a aumentar el año pasado debido a que la desaceleración de la economía doméstica dificultó el pago de las empresas. Una repentina ola de impagos de las deudas en dólares y otras divisas desencadenadas por el estrés cambiario afectaría la economía de China, quizás produciendo la primera recesión de China en la era posterior a la reforma Mao.

Dónde termina esta convulsión monetaria es una incógnita. Uno de los conceptos comerciales de Trump es que puede manipular los mercados a voluntad elevando o reduciendo los aranceles. Pero los mercados de divisas tienden a sobrepasarse y crear bajas inesperadas. Los mercados no saben cuánta tensión financiera puede soportar una empresa en Shenzhen antes de que no cumpla con sus bonos en dólares, y Trump tampoco lo sabe, señaló la publicación.

Trump está castigando a China, de acuerdo. También está poniendo en peligro el crecimiento de Estados Unidos al desatar riesgos comerciales y monetarios que socavan los beneficios de su reforma fiscal y desregulación. A veces las guerras comerciales terminan mal para todos, concluyó el WSJ.