Parará a 5 maquilas crisis en cruce de cargas

De continuar la crisis en los cruces para el transporte de carga, cinco maquiladoras de Ciudad Juárez detendrán su producción de manera total a partir de la próxima semana, dijo Sergio Colín, presidente de Index Juárez.

“Todo parece indicar que así será”, enfatizó.

Con esto, 8 mil trabajadores directos se verán afectados debido a que tendrán que ser descansados, indicó.

Por políticas de Index Juárez se reservó el nombre de las empresas que se encuentran en este riesgo, pero dijo que son del área automotriz y electrónica.

Esta situación ocurre al cumplirse tres semanas hábiles de que iniciaron las revisiones exhaustivas para el transporte de carga en los cruces de Juárez a El Paso, ordenadas por el gobernador de Texas, Greg Abbott, como medida de protesta al presidente de Estados Unidos, Joe Biden por permitir el ingreso a personas migrantes.

Otra de las afectaciones es lo costoso que ha representado para otras dos empresas el tener que realizar sus embarques vía aérea para evitar multas millonarias.

Además de que otras empresas maquiladoras ya realizan las configuraciones necesarias para cruzar por Palomas.

Hasta ayer, los embarques pendientes rebasaban los 800 millones de dólares, indicó.

El líder empresarial urgió al Gobierno federal a atender la problemática de la migración, ya que aseguró que hasta el momento se ha subestimado el riesgo económico que representa para la economía de esta frontera.

“Es muy importante que volvamos a revisar nuestros procedimientos, nuestros reglamentos, nuestras leyes que el día de hoy nos están afectando de manera directa, me refiero a las que son del ámbito federal, de acuerdo a esta crisis migratoria que tenemos porque creo que estamos subestimando los efectos”, mencionó.

Ante las declaraciones que realizó el representante de la gobernadora María Eugenia Campos en la Zona Norte, Óscar Ibáñez, en el sentido de que la mandataria no puede intervenir ante su homólogo de Texas debido a que el presidente Andrés Manuel López Obrador le había hecho un extrañamiento, indicándole que no le corresponde a ella firmar acuerdos con autoridades estadounidenses, dijo que por parte de las autoridades locales existe la voluntad, pero es a la Federación a quien le corresponde realizar las gestiones.

“De parte del Gobierno federal al día de hoy no hemos visto alguna interacción directamente con el Gobierno de Texas, si las están haciendo, no nos las han compartido; sin embargo, los efectos, si es que lo están haciendo, lo que estamos viendo es que no ha habido avances”, enfatizó.

Indicó que el Estado y el Municipio han acompañado durante todo este proceso al sector empresarial para tratar de disminuir los impactos.

“Pero no es suficiente, porque lo que es de impacto está en manos del Gobierno federal y negociación y control para lo que el Gobierno de Texas aspira”, insistió.

