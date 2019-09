Paran líneas por apagones

Al menos cuatro empresas maquiladoras de Ciudad Juárez han cerrado su producción debido a los apagones eléctricos registrados en las últimas semanas, informó Raúl de León Apráez, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra).

Molesto, el representante del gremio industrial dijo que pese a reuniones con la Comisión Federal de Electricidad (CFE), la situación no se ha resuelto y varias empresas analizan regresarse a Estados Unidos para garantizar su producción.

“Estamos a punto de perder industria por culpa de la CFE, se nos vinieron muchas bajas de empresas que están cerrando producción total por falta de energía, yo solamente tengo el dato de cuatro afiliadas a Canacintra, pero seguramente hay más”, comentó.

Aunque no quiso revelar el nombre de las compañías afectadas, indicó que están ubicadas en diferentes partes de la ciudad, pues el problema es generalizado.

La caída de energía se registra hasta cuatro veces en un día por varias horas, lo que ha generado problemas para cumplir con los tiempos de entrega a los clientes ubicados en el vecino país.

De León Apráez puso como ejemplo una empresa que en dos semanas perdió un millón y medio de dólares a consecuencia de los apagones.

“Cualquier apagón afecta, se para la producción y la que ya se tenía se pierde; por ejemplo, si están haciendo rollos de plástico y se va la luz tienen que tirar esos rollos que ya no alcanzaron a hacer y eso les cuesta millones de pesos”, apuntó.

Además de detener la manufactura, las fallas en la energía afectan la maquinaria que se utiliza en sus procesos y hay que pagar la compostura.

“Se descomponen muchos equipos porque se queman los motores, todo está automatizado y si hay un corto, baja la energía y se queman”, recalcó.

Otra de las opciones que analizan las empresas es poner sus propias plantas de energía, aunque éstas cuestan millones de dólares.

Recordó que hace aproximadamente un año y medio la industria registró un encarecimiento de hasta un 100 por ciento en los recibos de la CFE.

“Hemos tenido varias reuniones con la CFE y la atención ha sido muy buena, nos dicen que lo están revisando, pero nomás no hacen nada, no hay solución. Nos cobran al doble y nos dan la mitad del servicio”, lamentó.

Por esta razón el presidente de Canacintra lanzó un llamado a sus afiliados a no pagar los recibos de la CFE hasta que se resuelva el problema.

Martín Flores, director de Índex Juárez, comentó que sus agremiados también han presentado problemas con la electricidad, aunque desconoce hasta el momento si ha habido paro en las líneas de producción.

“Nos han reportado problemas de cortos, mismos que se han reportado a la CFE y hemos contado con ellos para la solución”, recalcó.

Se trató de conocer la versión de la CFE, pero no se obtuvo respuesta.



