Paran armadoras por falta de componentes

Internet / Honda detendrá la producción en la mayoría de sus fábricas de automóviles de EU y Canadá

Nueva York– Toyota Motor Corp. y Honda Motor Co. están deteniendo la producción en plantas en América del Norte a medida que los efectos continuos de la pandemia en la cadena de suministro global crean escasez de componentes esenciales, destacó The Wall Street Journal.

El diario dijo que Toyota citó una escasez no especificada de petroquímicos en algunas plantas, la cual afectaría la producción en las fábricas de vehículos en Kentucky y México, así como en una planta de motores en Alabama.

La compañía indicó que cortaría intermitentemente los cambios o las líneas de producción de los sedanes Camry y Avalon, la camioneta Tacoma y la versión híbrida de su vehículo deportivo utilitario RAV4 para hacer frente a la escasez.

Señaló que por ahora no esperaba tener que despedir a ningún trabajador.

Por su parte, Honda informó que detendrá la producción en la mayoría de sus fábricas de automóviles de Estados Unidos y Canadá la próxima semana debido a problemas con la cadena de suministro, incluidos los retrasos en los puertos que han retrasado la entrega de piezas.

Honda indicó que una combinación de los problemas portuarios, la escasez de semiconductores, las afectaciones relacionadas con la pandemia y las consecuencias del severo clima invernal en el centro de Estados Unidos llevaron a la decisión. El frío provocó la rotura de tuberías en algunas de sus fábricas.

El diario destacó que la industria automotriz ha estado bajo estrés desde que la pandemia del coronavirus trastornó la cadena de suministro global.

Un fuerte repunte de la desaceleración inicial de la primavera pasada dejó a las empresas en apuros. La mayoría de los fabricantes de automóviles han dicho que la escasez mundial de semiconductores obligaría a recortar la producción, y General Motors Co., Ford Motor Co. y Nissan Motor Co. anunciaron recortes o cierres temporales de plantas para solucionarlo, indicó el Journal.

Pero los puertos congestionados en Los Angeles y Long Beach, California son un problema particular para los fabricantes de automóviles asiáticos que importan partes que utilizan en sus fábricas de Estados Unidos.

El cierre está programado para comenzar en la mayoría de las cinco plantas automotrices de Honda en Estados Unidos y Canadá el 22 de marzo y durará una semana, reveló la compañía, sin especificar qué plantas detendrían su producción.

Honda mencionó que la duración del cierre podría cambiar según el suministro de piezas. A los trabajadores se les seguirá pagando por realizar otras tareas en las plantas, destacó.