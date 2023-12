Paran 15% de tráileres por falta de choferes

Monterrey, México.- Focos rojos se están encendiendo entre las empresas mexicanas de transporte de carga, pues tienen en promedio el 15 por ciento de su flota de tráileres detenida en sus patios ante la creciente escasez de operadores.

Esa cifra se agudiza en sitios como Nuevo León por su alta actividad económica, lo cual ha propiciado incluso que algunas compañías transportistas tengan parados en sus patios hasta el 30 por ciento del total de sus unidades.

"Yo tengo como el 30 por ciento de mis camiones parados y sé que muchos estamos igual. Todo esto se debe a la inseguridad, los operadores ya no quieren trabajar en México por la falta de vigilancia en las carreteras y se están yendo a trabajar a Estados Unidos, incluso a Canadá.

"Las carreteras del País se han vuelto mucho más peligrosas en este sexenio, la Guardia Nacional no vigila, siempre están encerrados, y entonces están creciendo la violencia y los robos, muchos choferes me llegan golpeados a pesar de que tienen la instrucción de cooperar y no resistirse, los maltratan, y pues llegan y me renuncian, temen arriesgar sus vidas, y ahora muchos de ellos están en empresas estadounidenses", aseveró un empresario regio del ramo que pidió omitir su nombre.

Jesús Tamez, director de Transervicios Logísticos del Norte, ubicada en Pesquería, también padece la misma situación.

"Muchos (de mis operadores) se fueron a Estados Unidos y otros, por la inseguridad, ya no quieren trabajar. Más o menos yo tengo entre 10 y 15 por ciento de mis camiones detenidos por esta situación".

El rango de entre 10 y 15 por ciento de unidades de carga detenidas también lo padecen empresas de la región norte, por la escasez de choferes, aseguró Manuel Sotelo, vicepresidente en esa región de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar).

"Algunas empresas pueden tener más y otras menos de ese rango, pero el impacto es que nos hace menos competitivos al tener parada una inversión de trabajo que no podemos usar por no encontrar operadores", expuso Sotelo.

El tener detenidas las unidades no sólo implica dejar de recibir ingresos por el servicio logístico, sino también por otros costos.

"Es muy relativo, pero más o menos (se deja de ingresar por camión) arriba de 150 mil pesos por mes, pero aparte el costo de los gastos financieros, administrativos, etcétera", detalló Omar Aguirre, vicepresidente regional de la Confederación de Transportistas de la República Mexicana (Conatram).

Propietarios de empresas transportistas coincidieron en que no necesariamente los choferes buscan migrar a trabajar a otro país, por lo que implica estar lejos de sus familias.

La gran mayoría se va a Estados Unidos, en donde de acuerdo con la Asociación Americana de Transportistas (ATA, por sus siglas en inglés), en el 2023 el déficit de operadores fue menor que el del 2022, al bajar de 78 mil a 64 mil, pero para el 2024 la escasez va a repuntar y la falta de choferes podría llegar a 82 mil.

Por esto diversas empresas estadounidenses buscan a operadores mexicanos, como el caso de Swineworks, dedicada al reclutamiento en la industria porcina de Estados Unidos, en donde los sueldos ofertados pueden ser de entre 14 y 20 dólares la hora.