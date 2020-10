Paralizan permisos en la CRE

Ciudad de México— El Pleno de la Comisión Reguladora de Energía (CRE) ordenó cambios administrativos internos para que los titulares de las unidades de electricidad e hidrocarburos se abstengan de hacer modificaciones o desahogar permisos, ocasionando una parálisis en el sector, de acuerdo con expertos.

A través de dos memorandos fechados a mediados de agosto y finales de septiembre, Miguel Ángel Rincón, secretario ejecutivo de la CRE, solicitó a las unidades técnicas abstenerse de resolver el deshago de los procesos señalados en dichos acuerdos, pues dichas facultades serán desarrolladas y revisadas directamente por la Comisión.

Israel Hurtado, excomisionado de la CRE y presidente de la Academia Mexicana de Derecho Energético (AMDE), comentó que para hacer estas modificaciones, se necesitaría un acuerdo previo, avalado por el Pleno del regulador.

“Si hay un oficio de esta naturaleza, no puede sustituir a ningún acuerdo previo, tendría que ser mediante un acuerdo del propio Pleno”, dijo.

El experto señaló que esto provocaría una “parálisis” para el sector pues los permisos sólo se estarían concentrando en los comisionados, que no cuentan con la capacidad para desahogar todos los asuntos.

“Justamente para eso se crearon las unidades, para observar los requisitos y la legalidad de los asuntos.

“Si no se cuenta con toda la información o no están previamente revisados, no podrían subir al Pleno, por lo tanto digamos que hay un congelamiento de los procesos de la propia Comisión”, aseguró Hurtado.

La petición de la CRE está relacionada a los acuerdos A/043/2018, A/074/2017 y A/010/2018, en los que las unidades técnicas asumen las funciones de aprobación y modificación de permisos.

“Son acuerdos que se refieren a la delegación de funciones a los titulares de las unidades de hidrocarburos y de electricidad, y a los temas de modificación de permisos. Todo esto siempre lo ha autorizado el órgano de Gobierno, quien revisa son los titulares de las unidades y los validan con jurídico para someterlo a votación en el pleno”, comentó Marcial Díaz, abogado de Lexoil.

Al referirse a dichos documentos, el diario Financial Times señaló que buscan cumplir con el mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador para cerrarle el paso a la iniciativa privada en el sector energético.

Reforma publicó el pasado 22 de septiembre, que representantes de los órganos reguladores energéticos del país se reunieron con López Obrador para “apoyar” su propuesta de memorándum enviado el 22 de julio, con el que se busca devolver a Pemex y CFE su poder dominante en el mercado.

Uno de los acuerdos fue realizar cambios en los reglamentos y terminar con el otorgamiento de permisos para actividades relacionadas con petrolíferos y electricidad, sin modificar la Constitución.

“La realidad es que están deteniendo los permisos que no privilegian la relación con Pemex”, dijo Díaz.

Ramsés Pech, especialista del sector energético, comentó que con este mandato, los permisos ahora demorarán más, puesto que serán los comisionados y el presidente del regulador los encargados de autorizarlos o modificarlos, directamente.

“Si el órgano de Gobierno de la CRE tendrá la facultad de darlos, podría incurrir en un mayor tiempo en tenerlos y esto podría causar una comunicación poco fluida entre las partes involucradas.

“Es importante que si este cambio se realiza sea en el bien de minimizar los tiempos y reducir costos en el sentido de poder tener inversiones lo antes posible”, aseguró.

La CRE fue consultada sobre el tema, pero no se obtuvo respuesta.