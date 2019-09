Paraliza miedo a Mipymes

Aunque el 77.5 por ciento de las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes) del país quieren crecer, no lo hacen por falta de recursos, por miedo a la inseguridad y por complicaciones administrativas, reveló una encuesta realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

De acuerdo con datos de la Encuesta Nacional sobre Productividad y Competitividad de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (Enaproce) 2018, el 92 por ciento de las Mipymes no tiene acceso al financiamiento bancario y 84.7 por ciento no capacita a sus empleados, pues asegura que las habilidades que poseen son suficientes para realizar adecuadamente sus actividades.

Ramón Padilla, coordinador de contenidos del Programa para el Desarrollo Empresarial de la Mujer (Prodem) en el que también se admiten hombres, mencionó que la falta de capacitaciones y el miedo de las empresas para acceder a créditos, afectan el crecimiento de los negocios.

“Hay oportunidades que se pueden aprovechar para incluso capitalizarse o contratar más personal, pero como no conocen las bondades, por ejemplo, de los financiamientos, pierden oportunidades, lo que hace ir en decremento de sus ganancias”, dijo.

En el país, la mayoría de las empresas son micro, pequeñas o medianas y gran parte de la actividad económica y el empleo en México está estrechamente ligado a ellas, de ahí la trascendencia de contar con información estadística para caracterizarlas, señaló Julio Santaella, presidente del Inegi.

De acuerdo con el documento, el 28.2 por ciento de las Pymes monitorea de tres a cinco indicadores clave del desempeño y un 8.8 por ciento más de 10, mientras que un 66.5 por ciento de las microempresas no revisa ninguno.

Uno de los mayores retos que enfrenta este tipo de empresas en México, es que no hay créditos que satisfagan las necesidades de estas unidades económicas.

Sin embargo, si se les ofreciera uno, 7 de cada 10 no lo aceptarían, pues seis de cada diez consideran que son caros, en tanto que 2 de cada 10 expresaron que pueden sobrevivir con recursos propios.

De las empresas que tuvieron financiamiento en 2017, ocho de cada diez lo utilizaron para comprar insumos, 27.5 por ciento para adquirir maquinaría y 25.6 por ciento para el pago de otros créditos.

El 95.4 por ciento de las empresas no participa en cadenas globales de valor y el 34.8 por ciento señalan que se debe a que no tienen información de cómo hacerlo, mientras que el 19.1 por ciento considera que no es necesario y al 15.5 no le interesa hacerlo.

Tres de cada diez empresas que participaron en cadenas globales de valor consideran que el principal beneficio que obtienen es el acceso a otros mercados, mientras que una quinta parte señaló contar con mayor estabilidad de la demanda y de los precios.

En este estudio también colaboraron la Secretaría de Economía (SE) y la Asociación Mexicana de secretarios de Desarrollo Económico.

Las encuestas que se incluyeron en la Enaproce se aplicaron entre octubre y noviembre de 2018, a más de 4.1 millones de mipymes en el país, de las cuales 97 por ciento son micro y 3 por ciento pequeñas y medianas empresas. (Iris González/El Diario)



[email protected]