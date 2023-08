Paquete Económico 2024 viene sin 'sorpresas', dice Hacienda

Ciudad de México.- El Paquete Económico 2024, el último de la actual Administración, no tendrá "sorpresas" de reformas fiscales ni aumento de impuestos, anticipó el subsecretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Gabriel Yorio.

"Los lineamientos generales con los cuales se ha elaborado el Presupuesto para 2024 son los mismos con los que se han elaborado los presupuestos anteriores, una política de endeudamiento estable es lo que hemos venido repitiendo durante los últimos cinco años y para el último programa económico que hará esta Administración la deuda seguirá anclada en la misma forma que lo hemos venido haciendo.

"No va haber sorpresas en términos de reformas fiscales, no se está tocando la estructura fiscal, en ese sentido no hay ningún ajuste en los impuestos, no se suben, prácticamente se mantienen iguales. No se está moviendo prácticamente ningún impuesto, la Ley de Ingresos va ir, digamos, no se van a subir impuestos, no hay reforma fiscal", dijo el subsecretario tras la clausura de la Primer Semana Fintech.

Hacienda indicó que se ha venido refinanciando la deuda para poder entregarle a la siguiente Administración unas finanzas sanas, sin presiones financieras.

México ha estado creciendo entre el 3 y 4 por ciento después de la pandemia del Covid-19, lo que ya es un cambio estructural importante en la forma en la que México está creciendo porque hay más Inversión Extranjera Directa (IED), además de que ya se está empezando a materializar la relocalización de empresas, enmarcó.

"Hace un año se hablaba de una recesión y hoy ya hay muy pocas casas de analistas que están hablando de una recesión en Estados Unidos, actualmente no hay indicios de una recesión tampoco en México, de tal manera que el crecimiento económico en México se ha mantenido entre 3 y 4 por ciento", sostuvo.

El Paquete Económico 2024 se presentará el próximo 8 de septiembre.